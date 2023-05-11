Політик США заявив про “300 тисяч загиблих українських військових”. Реакція України

Американський політик Роберт Кеннеді-молодший, який є кандидатом у президенти США, заявив про “300 тисяч загиблих українських військових та 40 тисяч мирних жителів”. В Офісі президента відреагували.

Радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк назвав таку заяву “цинічною та маніпулятивною”, передає НСН з посиланням на ТСН.

Заява Роберта Кеннеді-молодшого про “300 тисяч загиблих українських військових “

В ефірі телеканалу Fox News Роберт Кеннеді-молодший, який балотується у президенти СШАЄ заявив, що нібито Україна втратила у війні “300 тисяч військових”. У цьому він звинуватив не Путіна, а нинішнього президента Америки Джо Байдена. Звідки він взяв такі цифри, він не пояснив.

“Ми вбили 300 тисяч українських військовослужбовців і 40 тисяч мирних жителів у геополітичних махінаціях неоконсерваторів – у нашій власній змові, щоб спробувати позбутися Путіна і виснажити російську армію”, сказав політик.

Реакція України

За словами Михайла Подоляка, подібними заявами американський політик хоче привернути до своєї особистості увагу у США та світі.

“Перше – він немає доступу до інформації об’єктивної, це виключно спекулятивна інформація для сприйняття внутрішнім ринком – в них йде політичний процес”, зазначив Подоляк.

Подоляк наголосив, що Роберт Кеннеді немає жодного розуміння про війну в Україні, тим паче про втрати армії. Однак він передбачає, що така тема може викликати певний резонанс у світі.

“Це особливість демократичних країн, коли люди розуміють, що це актуальна тема і, не маючи аналітичних матеріалів, вони дозволяють собі коментувати ті чи інші події, аби це викликало певний резонанс, але до реальності ці заяви не мають жодного стосунку”, запевнив радник.

Раніше президент Володимир Зеленський в інтерв’ю ВВС сказав, що інформація про втрати Сил оборони та Сил безпеки у повномасштабній війні засекречена рішенням військово-політичного керівництва, і вона залишатиметься такою до кінця війни.

Відповідаючи на питання з добавкою “Чи не думаєте ви, що країна заслуговує це знати?”, глава держави сказав, що “є інформація, якою ми не ділимося: це наше спільне рішення всіх військових”.

“У нас все фіксується, кожна людина важлива, і є всі цифри. Є, на жаль, смерті, є, на жаль, жертви, на жаль, поранені. Нам не байдуже, скільки людей поранено і скільки людей загинуло”, відповів Зеленський.

Він уточнив, що “ми розуміємо кількість полонених” та “розуміємо, скільки людей, яких зараз з нами немає”.

“Є відповідне рішення держави. Ми дотримуватимемося цього рішення”, додав президент.

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