Скільки загинуло українських і російських військових за 3 місяці війни

За 3 місяці війни з Росією Україна втратила тисячі своїх воїнів, але точна кількість загиблих не відома. Керівництво України та командування Збройних сил не повідомляє про загиблих на фронті, оскільки це є військовою таємницею.

Про це пише ВВС Україна, передає NNS.

Однак українська влада неодноразово заявляла, що втрати країни – у кілька разів менші, ніж втрати Росії.

Про вбитих російських військових генеральний штаб ЗСУ повідомляє щодня. Станом на 24 травня ця цифра, за їхньою версією, перевищує 29 тисяч осіб.

Міноборони Росії ці дані не підтверджує, як, утім, і не оприлюднює свої актуальні підрахунки.

Президент Володимир Зеленський за час війни називав тільки приблизну кількість загиблих українців.

Україна: втрати за 3 місяці війни у кілька разів менші, ніж у противника

Приховування бойових втрат – звична практика у війні. Як пояснюють експерти, це робиться передусім через те, що такі втрати використовує противник для оцінювання ситуації на фронті і для планування операцій.

В офісі президента України кажуть, що точну кількість загиблих знають, але суспільство почує про них після перемоги.

12 березня Володимир Зеленський казав про 1 300 загиблих, і тоді ж він заявляв, що співвідношення із російськими втратами – один до десяти.

“Ми не радіємо, що у нас загинули на сьогодні близько 1 300 військових, а в Росії – понад 12 тисяч. Один до десяти. Я не радію, що в них 12 тисяч загинуло. Це не моє бачення світу”, сказав Зеленський під час спілкування з іноземними ЗМІ.

Тоді ж Генштаб цю саму цифру – 12 тисяч – називав “втратами військ РФ”, але не уточнював, скільки у цих даних саме загиблих і скільки поранених.

16 травня в інтерв’ю CNN Зеленський говорив про орієнтовно 2500 – 3000 загиблих і 10000 поранених військових і додавав:

“Не відомо, скільки з них виживе”.

Нарешті, 22 травня, коментуючи петицію на свою адресу про скасування заборони на виїзд чоловіків за кордон, Володимир Зеленський сказав:

“Коли сьогодні від 50 до 100 людей в день можуть гинути на найскладнішому напрямку, на сході… Вони захищають нашу державу і нашу незалежність, про яку так всі говорять у світі”.

Однак президент не повідомив інших деталей, тож множити саме ці цифри на 90 днів війни, щоби дізнатися загальні втрати українських військових, навряд чи буде доречно.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що втрати України у кілька разів менші, ніж у противника.

“Ми зазнаємо втрат. Вони в декілька разів менші, ніж у противника. Але життя і здоров’я кожного нашого воїна безцінне”, наголошував він.

Але ця заява лунала 15 березня. Після цього Валерій Залужний дані про загибель українських воїнів не оприлюднював.

Радник керівника офісу президента України Олексій Арестович казав, що втрати ЗСУ великі, але у російської армії вони “колосальні”. На відміну від Росії, твердив він, жодне українське з’єднання чи підрозділ розгромлений не був.

Росія: втрати більші, ніж в Афганській війні

Генштаб оцінює втрати Росії у війні у понад 29 тисяч за три місяці. Експерти кажуть, що цей показник більший, аніж втрати СРСР за понад дев’ять років війни в Афганістані.

Розвідка міністерства оборони Британії 23 травня також повідомляла про це.

“За перші три місяці війни в Україні кількість загиблих у Росії, ймовірно, є такою самою, як у Радянського Союзу за час його дев’ятирічної війни в Афганістані”, вказують розвідники.

Ззідно з офіційними даними, СРСР в Афганській війні втратив близько 15 тисяч військових.

Сама Росія лише одного разу оприлюднювала дані про загиблих в Україні.

Міністерство оборони РФ два місяці тому, 25 березня, називало цифри 1 351 вбитий і 3 825 поранених.

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