В Україні обговорюють можливість введення кримінальної відповідальності за отримання паспорта рф.
Очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.
Про це Ірина Верещук написала в Телеграм, передає NNS.
“Питання не стільки юридичне, скільки політичне. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити у тимчасовій окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? У тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові”,написала вона.
Також міністр повідомила, що робота над законопроектом триває і “дискусії ще будуть, але напрям вже визначено”.
Нагадуємо:
- 11 липня Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства Росії усіма українцями, незалежно від місця проживання.
- У МЗС заявили, що указ Путіна про громадянство свідчить про продовження курсу Кремля на захоплення України.
- У Євросоюзі заявили, що не визнають паспортів, які роздає Росія під час війни в Україні.
В Україні змінилися правила видачі паспорта для громадян