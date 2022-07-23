В Україні обговорюють можливість введення кримінальної відповідальності за отримання паспорта рф.

Очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

Про це Ірина Верещук написала в Телеграм, передає NNS.