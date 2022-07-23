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За отримання паспорта рф можуть запровадити кримінальну відповідальність – Верещук

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отримання паспорта рф

В Україні обговорюють можливість введення кримінальної відповідальності за отримання паспорта рф.

Очільниця міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій повідомила, що на закритій міжвідомчій нараді обговорювалося питання запровадження кримінальної відповідальності за отримання російського паспорта.

Про це Ірина Верещук написала в Телеграм, передає NNS.

“Питання не стільки юридичне, скільки політичне. З одного боку, паспорт окупанта допомагає простій людині вижити у тимчасовій окупації. З іншого боку, як це пояснити нашим громадянам, які стоять на смерть за всіх нас на передовій? У тому числі за те, щоб на нашій землі ніколи не було російських паспортів. Можна довго та складно дискутувати на тему юридичних тонкощів, прав людини та необхідності виживати в окупації. Але не забувайте: на червоному російському паспорті багато української крові”,написала вона.

Також міністр повідомила, що робота над законопроектом триває і “дискусії ще будуть, але напрям вже визначено”.

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Нагадуємо:

  • 11 липня Путін підписав указ, який спрощує отримання громадянства Росії усіма українцями, незалежно від місця проживання.
  • У МЗС заявили, що указ Путіна про громадянство свідчить про продовження курсу Кремля на захоплення України.
  • У Євросоюзі заявили, що не визнають паспортів, які роздає Росія під час війни в Україні.

В Україні змінилися правила видачі паспорта для громадян

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