“За дуже великі гроші”: Андрію Данилку пропонували посаду президента

Андрію Данилку, українському продюсеру та шоумену, відомому як “Вєрка Сердючка”, пропонували посаду президента за “дуже великі гроші”.

Про це повідомила головна редакторка видання “Гордон” Олеся Бацман у ефірі програми “Хард із Влащенко”, пишуть novyny.live, передає NNS.

Данилко міг стати президентом?

“Його умовляли це зробити, дуже багато хто вмовляв. Приходили від різних сил, партій. Обіцяли дуже великі гроші”, заявила Бацман.

Вона розповіла, що нібито Данилко міг у 2019 році замінити кандидата у президенти Володимира Зеленського.

Бацман також заявила, що Андрій Данилко міг би стати “тим політиком, який зміг би повністю перекроїти політичний ландшафт” країни.

Співак і шоумен відмовився від такої перспективи – стати президентом України.

Вона також додала, що серед потенційних кандидатів у президенти від шоу-бізнесу був і лідер гурту “Океан Ельзи” Святослав Вакарчук. Він мав бажання, однак не витримав конкуренції та натиску з боку суперників, і вирішив відступити.

А от актор «Кварталу 95» Зеленський “пішов і виграв вибори”.

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