З українського заводу постачали до росії стратегічно важливу продукцію – що відомо

З українського заводу постачали до росії важливу продукцію для атомної енергетики та нафтогазової галузі рф.

Про це НСН повідомляє з посиланням на пресцентр СБУ.

Співробітники Служби безпеки України викрили масштабну схему постачання до росії стратегічно важливої продукції для атомної енергетики та нафтогазової галузі рф

Мова йде про насосне обладнання, яке виготовляється на одному із заводів у Сумах. Це підприємство входить до структури російської фінансово-промислової групи ГМС, яка є однією з найбільших «донорів» бюджету рф

Суд заарештував статутний капітал, нерухоме та рухоме майно українського заводу на загальну суму майже 365 мільйонів гривень.

За даними слідства, після повномасштабного вторгнення рф керівництво сумського заводу розробило схему постачання української продукції до росії в обхід накладених санкцій.

Для маскування злочинної діяльності учасники схеми залучили підконтрольні комерційні структури з декількох країн Європи та Азії.

Слідство встановило, що іноземні підприємства закуповували помпове обладнання нібито для своїх потреб, а потім переправляли його кінцевим замовникам до рф.

Крім цього, посадовці постачали українське помпове обладнання до двох азійських країн для будівництва атомних електростанцій під керівництвом «Росатому».

Під час обшуків за місцями роботи та фактичного проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили документи, комп’ютерну техніку та мобільні телефони з доказами оборудки.

Яким може бути покарання?

Двом посадовцям заводу повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28, ч. 4 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, вчинена організованою групою). Незабаром суд обере їм запобіжний захід: прокурори клопотатимуть про тримання під вартою. Зловмисникам загрожує до 10 років тюрми.

Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення винних до відповідальності.

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