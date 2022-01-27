З квітня антибіотики відпускатимуть тільки за е-рецептом. Як його отримати?

З квітня 2022 року антибіотики в аптеках почнуть відпускати лише пацієнтам з е-рецептом. Що це таке і як отримати ліки?

Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко на брифінгу 27 січня, передає NNS.

За його словами, це має розв’язати проблему неконтрольованого та нецільового використання препаратів і допоможе запобігти розвиткові стійкості до антибіотиків.

За даними Центру громадського здоров’я, майже 64% людей помилково вважають, що ГРВІ й застуду можна лікувати антибіотиками. Таке неправильне споживання цих препаратів призводить до того, що вони втрачають свою ефективність і дедалі менше захищають від серйозних інфекцій, запевняє Ляшко.

Міністр наголосив, що антибіотики лікують інфекційні хвороби, спричинені бактеріями, і зовсім неефективні в боротьбі з вірусними хворобами.

Нагадаємо, з 1 січня 2022-го лікарні почали вести облік загального споживання 29 антибіотиків. У МОЗ вказували, що це дасть змогу побачити, скільки антибіотиків (і яких саме) лікарі призначають пацієнтам у стаціонарних відділеннях.

Про плани продавати антибіотики лише за електронним рецептом тодішній очільник МОЗ Максим Степанов заявляв ще наприкінці 2020 року. Усі інші лікарські засоби планують почати відпускати за е-рецептом із 2023 року.

Що таке е-рецепт і як він працює?

Це рецепт, пише Громадське, виписаний сімейними лікарями, терапевтами або педіатрами за допомогою електронної системи охорони здоров’я.

Щоб скористатися ним, потрібно прийти на прийом до свого лікаря (за декларацією). Після встановлення діагнозу він має перевірити актуальність мобільного номера пацієнта і в електронній системі виписати рецепт.

Далі на телефон пацієнта приходить СМС із кодом рецепта та кодом підтвердження для отримання ліків в аптеці. Отримавши СМС, він може піти у будь-яку аптеку-учасницю програми «Доступні ліки» й отримати препарат.

Провізору потрібно лише назвати номер рецепта, після чого пацієнту запропонують на вибір потрібні ліки. Треба обрати якийсь один із лікарських засобів і назвати чотиризначний код. Після цього пацієнт отримує те, що йому прописали в рецепті.

Чому потрібно контролювати використання антибіотиків?

Антибіотики — це ліки, призначені вбивати бактерії, які є причиною тієї чи іншої хвороби. Однак люди, які не розуміють різниці між препаратами та їхньою дією, часто намагаються лікувати за допомогою антибіотиків безліч хвороб — від нежитю до вірусних гепатитів. Водночас на віруси антибіотики не діють узагалі.

Неправильне використання антибіотиків може викликати антибіотикорезистентність. Тобто у людей, які зловживають ліками, серед добре відомих нам бактерій виникають штами (різновиди), нечутливі до антибіотиків, якими їх успішно лікували раніше. Іноді це означає, що на них не діють жодні з відомих антибіотиків.

Проблема неправильного застосування антибіотиків існувала задовго до пандемії коронавірусу, але зараз вона набрала особливих масштабів. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов у 2020 році заявляв, що споживання антибіотиків зросло у 3,5 раза, якщо порівняти з аналогічним періодом 2019-го.

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