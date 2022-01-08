З 8 січня оголошення про вакансії складайте без порушень: в Україні запрацювали штрафи

В Україні 8 січня запрацювали зміни до закону про рекламу, згідно з якими роботодавців штрафуватимуть за вказівку у вакансії бажаної статі, віку, раси, кольору шкіри тощо.

Про це йдеться у змінах закону «Про рекламу» щодо протидії дискримінації за ознакою статі, передає NNS.

В Україні ще з 1996 року діє заборона дискримінації в рекламі про вакансії. Роботодавці не можуть вказувати вік кандидатів, пропонувати роботу тільки жінкам або чоловікам, представникам певної раси, кольору шкіри.

Також заборонено вказувати бажане соціальне походження кандидата, його майновий стан, місце проживання.

Тепер за недотримання цієї норми роботодавцям загрожує штраф в десятикратному розмірі мінімальної зарплати. З 1 грудня 2021 року мінімалка складає 6 500 грн., тобто штраф становитиме 65 000 грн.

Штрафи накладає центральний орган виконавчої влади, який стежить за дотриманням прав споживачів – це Державна служба з питань праці.

Роботодавці мають сплатити штраф протягом 15 календарних днів із дня вручення документа від Держпраці. Якщо штраф не сплатити, його можуть стягнути через суд.

Пресслужба найбільшого в Україні сайту з пошуку роботи Work.ua зазначила, що будь-яке оголошення про роботу підпадає під цей закон та його зміни. Більше того заборонено вказувати як стать (крім специфічних вакансій), а й вимагати від громадян відомостей про особисте життя.

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