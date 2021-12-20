Якою буде ціна на газ у 2022 році: прогноз НБУ

Ціна на газ в першому кварталі 2022 року знизиться на європейському ринку до 700–750 доларів за 1000 кубометрів, а до кінця року становитиме вже 300-400 доларів.

Таким прогнрозом поділився заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук для Forbes, пишуть novyny.live, передає NNS.

Чого чекати?

Фінансист зауважив, що якби не механізм обмеження зростання тарифів для населення, поточні європейські ціни повністю переклалися б на плечі людей, й інфляція була б набагато вищою.

Він додав, що зараз актуальне питання, як довго цей механізм може працювати.

Якщо до кінця опалювального сезону, матимемо один із двох ефектів: або дуже різке підвищення цін, або, якщо ціни на глобальних ринках знизяться, ми побачимо що уряд абсорбував цей тимчасовий сплеск через адміністративне регулювання.

“Наш прогноз: ціна газу в першому кварталі наступного року знизиться на європейському ринку до $700–750 за 1000 куб. м. Далі протягом року буде зменшуватися до $300-400 за 1000 куб. м, і в середньому за рік становитиме $460”, йдеться в статті.

Нагадаємо:

Після заяви нового міністра закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, ціна на газ в Європі зросла до майже 1400 доларів за кубометр.

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