На підкомітеті з питань законодавства про адміністративні правопорушення Комітету з питань правоохоронної діяльності Верховної Ради розглянули та схвалили законопроект №5798, який дозволить будь-якому водієві фіксувати на телефон порушення ПДР та повідомляти про це в поліцію.

Про це NNS дізнався з повідомлення today.ua.

Зокрема, цей проект закону передбачає фіксацію порушення ПДР з будь-якого мобільного пристрою, на якому буде встановлено спеціальний мобільний додаток.

Інформатором зможе стати будь-який український водій. Для цього потрібно буде в мобільному додатку набути відповідного статусу.

Кожен водій-“інформатор” зможе за допомогою смартфона фотографувати та робити відео моменту порушення ПДР іншим учасником дорожнього руху, а потім за допомогою додатку відправляти матеріали до поліції.

Поліція на підставі отриманих фотографій або відео матеріалів прийматиме подальше рішення про покарання порушника. Йому надсилатимуть повідомлення про штраф. Водій-інформатор отримає 10% від суми сплаченого порушником штрафу.

Передбачається, що ця система почне працювати з 1 січня 2023 року або з 1 січня 2024 року.

Спочатку водії зможуть фіксувати проїзд на червоний сигнал світлофора, перетин подвійної смуги, проїзд смугою громадського транспорту, проїзд залізничного переїзду на заборонений сигнал і перешкоджання проїзду спецтехніки.

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