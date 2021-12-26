Хтось любить займатися коханням у темряві, хтось при свічках, а когось тягне на екстрим – публічний секс. Тож які незвичні місця обирали українці для заняття сексом у 2021 році?

ТСН.ua зібрав усі найпікантніші епізоди 2021 року і дізнався, що загрожує за таке проведення часу в громадському місці, передає NNS.

Любощі посеред парку

У Києві пара зайнялася сексом просто посеред парку. На перехожих вони увагу не звертали. Судячи з відео, яке потрапило у мережу, чоловік та жінка були п’яними. Поряд на лавці стояла пляшка з алкоголем.

На висоті 25 поверху

В Одесі пара зайнялася сексом на загальному балконі 25 поверху одного з житлових комплексів. Любовні втіхи молодих людей потрапили на відео. На закоханих звернули уваги місцеві жителі, які зняли їх на відео, а потім опублікували в Мережі.

З урахуванням того, що сексом пара займалася, по суті, у себе вдома, користувачів Мережі їхнє проведення часу все ж обурило.

“Невже не можна це робити у себе в квартирі. Діти ж ще можуть не спати”, відзначили в коментарях до публікації.

На території ринку

У центрі Жмеринки, що у Вінницькій області, чоловік з жінкою зайнялись сексом. Пара вирішила покохатися серед білого дня на території колишнього речового ринку. Місцеві мешканці у соцмережах зазначали, що коханці не соромились перехожих. Така поведінка чоловіка та жінки піддалась критиці з боку жмеринчан.

Секс на пляжі

У Залізному Порту, в Херсонській області, закохана пара з Дніпра влаштувала гарячий відпочинок посеред пляжу. Очевидці зняли на відео дії статевого акту, а потім виклали пікантний матеріал в Мережу.

Очевидці зафільмували, як оголені хлопець і дівчина займаються сексом на пляжі. Водночас поряд відпочивали діти. Пара не зважала на людей та продовжувала свою справу.

На галявині парку

У Запоріжжі пара молодих людей влаштувала сексуальні забави серед білого дня. Пестощі відбувалися на галявині парку “Радуга”. Інтим парочки не залишився непоміченим і попав в об’єктив відвідувачів парку.

“Всі розуміємо, весна, гормони. Але, народ, майте совість. День, навколо люди, а ви такими тут речами займаєтеся”, підписали відео його автори.

Секс у центрі міста

У центрі Хмельницького пара зайнялася оральним сексом поблизу одного із закладів громадського харчування. Відео зняв місцевий житель, який спостерігав за парою із вікна та зауважив, що це все сталось просто у центрі міста.

Оргія у розважальному закладі

В одному з розважальних закладів курортної Кирилівки туристи влаштували оргію. Там для відвідувачів організували конкурс, призом у якому була пляшка спиртного.

За сценарієм, учасникам, що розбилися на пари, потрібно було під музику роздягнутися і імітувати статевий акт. Деякі з них так захопилися, що буквально почали займатися сексом. На що, зі свого боку, бурхливо реагувала публіка.

Очевидці зняли на відео забави дорослих і виклали в соціальні мережі. Там ролик в лічені години набрав сотні коментарів. У самому ж закладі згодом повідомили, що “вечір був незабутнім”. Тим часом в поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею про хуліганство.

Зайнялися сексом під час онлайн-лекцій

В Івано-Франківську студенти під час онлайн-лекцій із ввімкненою камерою займались сексом. Студенти не вимкнули камеру та зайнялись сексом поки викладачка знайомила першокурсників із навчальним матеріалом.

На відео частково видно, як пара кохається. Водночас педагогиня ймовірно не помітила, що відбувається під час онлайн-лекції, оскільки продовжувала викладати.

Біля дитячого майданчика

В Одеській області – у Молодіжному парку Чорноморська – пара безсоромно зайнялася сексом там, де дітки зазвичай приходять погратися. Очевидець зняв на відео дії статевого акту, а потім виклав пікантний матеріал в мережу.

Яке покарання за секс в громадському місці?

Якщо це адміністративна відповідальність, то на вас можуть бути накладені наступні види стягнення:

штраф (51-119 гривень)

громадські роботи (40-60 годин)

виправні роботи (1-2 місяці + відрахування при цьому 20% вашого заробітку)

адміністративний арешт (1-15 діб)

А ось якщо ваші дії кваліфікували вже як кримінальний злочин, то на вас чекає судимість, а також:

штраф (8500-17000 гривень)

арешт (1-6 місяців)

обмеження свободи (до 5 років).

Любителям сексу в громадському місці доведеться переглянути свої переваги, так як поліція може не просто виписати штраф, а й відкрити кримінальне провадження.

До речі, з точки зору психології, секс в громадських місцях найчастіше є фантазією підлітків і молодих чоловіків, адже спонтанний статевий акт – це спосіб продемонструвати партнерці свою чоловічу спроможність.