У Національному Банку повідомили, які банкноти найчастіше підробляли в Україні цього року.

Станом на 1 грудня, в Україні найчастіше вилучалися з обігу підроблені банкноти номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Такими є дані за результатами моніторингу Національного банку, надані у пресслужбі НБУ у відповідь на запит УНН, передає NNS.

Так, в НБУ зазначили, що Нацбанк на постійній основі здійснює моніторинг стану вилучення з обігу підроблених банкнот національної та іноземної валюти.

“За результатами 11 місяців 2021 року, найчастіше вилучалися з обігу підроблені банкноти старого зразка — номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їх кількість за 11 місяців 2021 року становила близько 60% та 31%, відповідно, від загальної кількості вилучених з обігу підробок”, повідомили в пресслужбі.

Крім того, за даними НБУ, серед вилучених з обігу за вказаний період року підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари США (72% від загальної кількості всіх вилучених підроблених банкнот іноземної валюти) та євро (27%).

“За результатами 11 місяців 2021 року підробки номіналом 100 доларів США становили 82% від загальної кількості вилучених підроблених доларів США, а підробки номіналом 50 євро — 90% від загальної кількості вилучених підроблених євро”, зазначили в пресслужбі.

Що було раніше

У 2019 році в Україні найчастіше підробляли банкноти старого зразка, зокрема, номіналом 500 грн.

Найчастіше у 2020 році підробляли банкноти старого зразка — номіналом 500 гривень зразка 2006 року та 200 гривень зразка 2007 року. Їхня кількість становила близько 60% та 29% відповідно від загальної кількості вилучених з обігу підроблених банкнот.