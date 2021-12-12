Як виглядав Хрещатик на початку 1870-х років – старовинні фото Києва

У першій половині 1870-х років на вулиці Хрещатик у Києві більшість будівель були двоповерховими. Чи не єдиною “висоткою” був будинок, на місці якого потім збудують ЦУМ.

Архівні фото було опубліковано на сторінці спільноти “Київ крізь роки” у соціальній мережі Facebook. На знімках можна роздивитися, як виглядала ця місцевість позаминулого століття.

“Хрещатик у 1870-74 роках. 2-поверховий (пізніше 4-поверховий) будинок по центру – місце нинішнього ЦУМу (Центральний універмаг Києва)”, йдеться в повідомленні.

На опублікованих знімках можна побачити, як жила головна вулиця столиці. Зокрема її пішохідна частина була дуже вузькою. А вздовж дороги, як і сьогодні, росли дерева.

Хрещатик – вулиця Києва, розташована у Печерському та Шевченківському районах, місцевість Бессарабка, а її довжина становить – 1,3 км. Починається з Європейської площі, проходить через Майдан Незалежності та закінчується Бессарабською площею.

Відлік історії Хрещатика як міської вулиці багато дослідників розпочинають із 1797 року, коли до Києва з міста Дубна перевели контрактовий ярмарок.

Про це NNS дізнався з повідомлення Обозреватель