Як в Україні змінився порядок реєстрації місця проживання

З 1 грудня 2021 року набрав чинності Закон України «Про надання публічних (електронних публічних) послуг щодо декларування та реєстрації місця проживання в Україні», який встановив новий порядок реєстрації та зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб, повідомляють в КМД.

Про це пишуть Факти, передає NNS.

Так, відтепер встановлено дві форми подання інформації про місце проживання:

– особисто, як було раніше, з поданням заяви в паперовій формі через центри надання адміністративних послуг (реєстрація місця проживання);

– в електронному вигляді, шляхом заповнення онлайн декларації, без необхідності втрачати час на відвідування будь-яких установ — центрів надання адміністративних послуг (ЦНАП) або військових комісаріатів для чоловіків (декларування місця проживання).

При поданні заяви через ЦНАП особа приходить тільки один раз. За результатом надання послуг повертатись не потрібно. Заявники просто отримують SMS-повідомлення на особистий телефон.

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Також було стасовано проставлення штампу про реєстрацію місця проживання фізичної особи до документів.

Нагадуємо, нещодавно на порталі «Дія» стартував бета-тест он-лайн декларування місця проживання, яке можна здійснити у декілька кліків та без виснажливих походів у ЦНАПи та військкомати.

Участь у тестуванні нині можуть брати жителі всіх регіонів України, жителів Дніпра, Одеси, Чернівців, Миколаєва та Херсона, для яких можливість буде доступна трохи згодом.

Що потрібно для участі в тестуванні:

податковий номер заявника та власників/співвласників житла;

КЕП заявника та власників/співвласників житла;

право власності на житло має бути внесено до Реєстру нерухомості (з 2013 року);

бути старшим від 14 років.

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