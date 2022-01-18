Як проходить суд над Порошенком – розповів нардеп від “ЄС”

Народний депутат від “Європейської Солідарності” Олексій Гончаренко розказав, як проходить суд над Петром Порошенком.

За його словами, експрезидента необґрунтовано підозрюють в корупції і “наживанні” на вугіллі.

Про це він розповів 18 січня в ефірі телеканалу LIVE, передають Новини.LIVE., інформує NNS.

Як проходить судовий процес над Порошенком. Що розповів народний депутат?

За словами Олексія Гончаренка, нинішня влада намагається затримати свого головного політичного опонента. Він додав, що складно передбачити, що буде під час суду 19 січня.

“Чого чекаємо? Треба просто відізвати цю підозру абсурдну, оце в принципі, чого б ми чекали. А що буде завтра – я не знаю… Влада взяла курс на те, щоби затримати свого головного політичного опонента на цю хвилину… Що буде завтра, мені передбачити складно”, розповів народний депутат.

Водночас Гончаренко переконаний, що застава розміром 1 мільярд гривень є “шаленою”:

“Може вже й трильйон вимагати. Очевидно, що це є просто намагання поставити якусь там абсолютно шалену для будь-кого цифру”.

Політик також стверджує, що Порошенка необґрунтовано підозрюють в корупції і “наживанні” на вугіллі.

“Там немає жодної підозри в корупції, наприклад. Бо розповідають, що наче хтось на цьому вугіллі наживався. Може хтось наживався, я не знаю, але в підозрі Генпрокуратури цього немає. Там сказано, що мотивація Порошенка – це просто фантастика, – щоби зберегти свій політичний рейтинг, не допустити віялові відключення в державі. Я взагалі думав, що це будь-який політик має сприяти, щоб не було віялових відключень в державі… Але це Генпрокуратура записала, як злочинний намір Порошенка”, заявив Гончаренко.

Він зазначив, що під час розгляду справи прокурори 31 раз використали формулювання на кшталт “в невідомий час”, “в невідомий способом”, “в невідомому місті”.

“Це така підозра. Там є цитата з “Вікіпедії”, там є посилання на YouTube. Там багато чого є… крім юридичних якихось фактів… З Вікіпедії можна і 29 томів надрукувати, і 129 томів. “Вікіпедія” – вона велика”, підсумував народний депутат.

Нагадаємо, експрезиденту Петру Порошенку підозрюють у державній зраді та сприянні терористичним організаціям через причетність, за версією слідства, до закупівлі вугілля з ОРДО у 2014-2015 роках.

Санкціями статей передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років з конфіскацією майна або без такої.

Видання Громадське пише, як проходило обрання запобіжного заходу для Петра Порошенка, який так і не обрали:

У суді адвокати Порошенка нарікали на підписанні підозри неповноважною особою: мовляв, це мала зробити особисто очільниця Генеральної прокуратури Ірина Венедиктова або її перший заступник — проте аж ніяк не звичайний заступник Олексій Симоненко. Ба більше, про підозру нардепу не було поінформовано Голову Верховної Ради. У підсумку захист попросив у суду «повернення цієї “макулатури” [підозри] прокурорам».

Також Порошенка обурило, що в матеріалах справи “Л/ДНР” згадується без лапок. На думку Петра Олексійовича, це є “де-факто визнання “Л/ДНР”” та постає як питання нацбезпеки. Тож він зажадав від прокурорів виправити текст підозри й привести термінологію у відповідність до українського законодавства.

На все це прокурори відповіли, що підозра була підписана та вручена в належний спосіб, а відповідні документи — долучені до матеріалів справи. Та запросили для Порошенка запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі мільярду гривень.

Проте почути рішення суду ані сторони у справі, ані вся країна так і не змогли. Суддя пішов у нарадчу кімнату, і за 5 годин повідомив про перенесення судового засідання на 19 січня.

Нагадаємо: Віктор Медведчук, Сергій Кузяра та інші фігуранти справи про купівлю вугілля з окупованих територій нині під домашнім арештом. Ще один підозрюваний — колишній міністр енергетики Володимир Демчишин — перебуває в міжнародному розшуку.

Фото: Reuters