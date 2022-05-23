Українці, які досягли 60-річного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію. Розповідаємо, як це зробити онлайн.

Через воєнний стан звернутися до Пенсійного фонду можна у будь-якій області країни, незалежно від місця реєстрації та проживання. Зробити це можна можна в будь-який термін після досягнення необхідного віку.

Якщо подати заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона буде призначена з наступного дня після дня народження. (Тобто якщо 60 років виповнилося 5 травня, то подати документи потрібно не пізніше 5 серпня, щоб її призначили з 6 травня).

Якщо ж подати заяву через три місяці після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення.

Які необхідні документи для призначення пенсії

Паспорт

Ідентифікаційний код про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші)

Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2006 року (за бажанням)

Реквізити банківського рахунку

Фотографія для пенсійного посвідчення

Жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища).

Як оформити пенсію онлайн

Анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна подати дистанційно через особистий електронний кабінет веб-порталу Пенсійного фонду. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).

При заповненні заяви слід додати відскановані документи із зазначеного переліку.

Авторизуйтесь на сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті за допомогою КЕП. (Можна використовувати цифровий підпис як клієнта деяких банків). Виберіть у лівому боковому меню розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та натисніть на “Заява на призначення пенсії”. Ознайомтеся з інструкцією та покроково заповніть усі необхідні поля: ім’я, адресу, дані документів, контактні дані тощо. Додайте скановані документи та натисніть “Сформувати заяву”. Усі документи мають бути у форматі PDF або JPG та не більше 1 МБ. Документи з кількох сторінок слід прикріпити до одного файлу. Перевірте всі дані, які ви внесли в анкету та натисніть “Підписати та відправити до ПФУ”. Статус обробки можна буде переглянути в особистому кабінеті, у вкладці “Мої звернення”. При оформленні документів потрібно зайти у вкладку “Дистанційне інформування” у верхньому правому кутку в особистому кабінеті та підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.

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