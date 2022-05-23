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Як оформити пенсію за віком онлайн: інструкція

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оформити пенсію

Українці, які досягли 60-річного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію. Розповідаємо, як це зробити онлайн.

Через воєнний стан звернутися до Пенсійного фонду можна у будь-якій області країни, незалежно від місця реєстрації та проживання. Зробити це можна можна в будь-який термін після досягнення необхідного віку.

Якщо подати заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона буде призначена з наступного дня після дня народження. (Тобто якщо 60 років виповнилося 5 травня, то подати документи потрібно не пізніше 5 серпня, щоб її призначили з 6 травня).

Якщо ж подати заяву через три місяці після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення.

Які необхідні документи для призначення пенсії

  • Паспорт
  • Ідентифікаційний код про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші)
  • Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2006 року (за бажанням)
  • Реквізити банківського рахунку
  • Фотографія для пенсійного посвідчення
  • Жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища).

Як оформити пенсію онлайн

Анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна подати дистанційно через особистий електронний кабінет веб-порталу Пенсійного фонду. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).

При заповненні заяви слід додати відскановані документи із зазначеного переліку.

  1. Авторизуйтесь на сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті за допомогою КЕП. (Можна використовувати цифровий підпис як клієнта деяких банків).
  2. Виберіть у лівому боковому меню розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та натисніть на “Заява на призначення пенсії”.
  3. Ознайомтеся з інструкцією та покроково заповніть усі необхідні поля: ім’я, адресу, дані документів, контактні дані тощо.
  4. Додайте скановані документи та натисніть “Сформувати заяву”. Усі документи мають бути у форматі PDF або JPG та не більше 1 МБ. Документи з кількох сторінок слід прикріпити до одного файлу.
  5. Перевірте всі дані, які ви внесли в анкету та натисніть “Підписати та відправити до ПФУ”.
  6. Статус обробки можна буде переглянути в особистому кабінеті, у вкладці “Мої звернення”.
  7. При оформленні документів потрібно зайти у вкладку “Дистанційне інформування” у верхньому правому кутку в особистому кабінеті та підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.

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