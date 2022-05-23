Українці, які досягли 60-річного віку та мають необхідний страховий стаж, можуть оформити пенсію. Розповідаємо, як це зробити онлайн.
Через воєнний стан звернутися до Пенсійного фонду можна у будь-якій області країни, незалежно від місця реєстрації та проживання. Зробити це можна можна в будь-який термін після досягнення необхідного віку.
Якщо подати заяву про призначення пенсії за віком протягом трьох місяців після досягнення пенсійного віку, вона буде призначена з наступного дня після дня народження. (Тобто якщо 60 років виповнилося 5 травня, то подати документи потрібно не пізніше 5 серпня, щоб її призначили з 6 травня).
Якщо ж подати заяву через три місяці після досягнення пенсійного віку, то пенсію призначать з дати звернення.
Які необхідні документи для призначення пенсії
- Паспорт
- Ідентифікаційний код про страховий стаж (трудова книжка, диплом про навчання, військовий квиток та інші)
- Довідка про заробітну плату за 60 місяців поспіль до 30 червня 2006 року (за бажанням)
- Реквізити банківського рахунку
- Фотографія для пенсійного посвідчення
- Жінкам знадобиться свідоцтво про шлюб (при зміні прізвища).
Як оформити пенсію онлайн
Анкету-заяву на автоматичне призначення пенсії можна подати дистанційно через особистий електронний кабінет веб-порталу Пенсійного фонду. Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис (КЕП).
При заповненні заяви слід додати відскановані документи із зазначеного переліку.
- Авторизуйтесь на сайті Пенсійного фонду України в особистому кабінеті за допомогою КЕП. (Можна використовувати цифровий підпис як клієнта деяких банків).
- Виберіть у лівому боковому меню розділ “Щодо пенсійного забезпечення” та натисніть на “Заява на призначення пенсії”.
- Ознайомтеся з інструкцією та покроково заповніть усі необхідні поля: ім’я, адресу, дані документів, контактні дані тощо.
- Додайте скановані документи та натисніть “Сформувати заяву”. Усі документи мають бути у форматі PDF або JPG та не більше 1 МБ. Документи з кількох сторінок слід прикріпити до одного файлу.
- Перевірте всі дані, які ви внесли в анкету та натисніть “Підписати та відправити до ПФУ”.
- Статус обробки можна буде переглянути в особистому кабінеті, у вкладці “Мої звернення”.
- При оформленні документів потрібно зайти у вкладку “Дистанційне інформування” у верхньому правому кутку в особистому кабінеті та підключити смс-інформування від Пенсійного фонду.
Як дізнатися розмір майбутньої пенсії: інструкція