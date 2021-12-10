Як електронні сервіси змінили життя українців у 2021 році

2021 рік продовжив тренд на цифровізацію України, розпочатий минулого року. Цього року з’явилися нові електронні сервіси та послуги, що змінили наше життя.

Liga.Tech зібрала всі цифрові ноу-хау, які вплинули на життя українців у 2021 році, передає NNS.

Електронні COVID-сертифікати

У 2021 році в Україні почали проводити вакцинацію від COVID-19. Спочатку вакциновані українці могли отримати лише свідоцтво про вакцинацію міжнародного формату, з яким можна було виїхати за кордон.

Влітку в “Дії” почали генеруватися цифрові COVID-сертифікати. Зараз у “Дії” можна отримати сертифікат вакцинації, сертифікат про ПЛР-тест та сертифікат одужання. Для всіх сертифікатів є міжнародна версія, яка визнається у Євросоюзі.

Запуск електронних ковід-сертифікатів не пройшов гладко. Багато українців зіштовхнулися із проблемами з генерацією сертифікатів через неправильно заповнені лікарями бази даних.

Проблеми були й у “Дії” з електронним підписом, доки його не скасували для отримання сертифікату – людям доводилося дуже довго підтверджувати свою особистість через камеру.

Соціальні сервіси в “Дії”

Наприкінці листопада Мінцифра представила низку нових соціальних сервісів у додатку “Дія”. Це нарахування та перерахунок пенсій, оформлення заявки на субсидію та довідки ОК-5 та ОК-7 про трудовий та страховий стаж, витяг з реєстру застрахованих осіб та довідку про доходи пенсіонера.

Невдовзі Мінцифра презентує цифрову довідку про несудимість, сервіс, який відстежує перевірку банківської історії та інші послуги.

Земельна реформа в “Дія.Бізнес”

У грудні на порталі “Дія.Бізнес” запустили новий розділ “Земельна реформа”. Його мета – надати підприємцям актуальну інформацію щодо можливостей для розвитку власної справи у сфері земельних відносин.

На сторінці доступна інформація про нові можливості для землевласників, фермерів та громад, а також для тих українців, які раніше не мали змоги придбати та розпоряджатися землею. Інформація розподілена за трьома напрямками: для землевласників, покупців та орендарів.

Електронна прописка

З 1 грудня на порталі Дія можна зареєструватися на бета-тест електронної прописки (зміни місця проживання онлайн).

“Послугу можна буде отримати за 1 робочий день без відвідування 3 установ, 30 днів очікування та папірців. Півроку тому ми запустили зміну місця проживання онлайн у 7 містах, а зараз масштабуємо її майже на всю країну”,написав міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, анонсуючи сервіс.

10 грудня на засіданні уряду можливість змінити фактичне місце проживання у “Дії” затвердили для внутрішньо переміщених осіб.

Електронні лікарняні

Видачу електронних лікарняних МОЗ почало тестувати ще у липні 2020 року. Потім Мінцифра запланувала їхній запуск на перший квартал 2021 року. Після перенесення сервіс таки запустили з жовтня.

Наразі всі лікарняні оформляються в Україні через електронну систему. Але для їх отримання пацієнтам все одно доводиться ходити до лікаря. І паперові форми все ще видаватимуть у деяких випадках.

Лікар створює електронний медичний висновок про тимчасову непрацездатність у реєстрі та підписує його КЕПом. Пацієнт отримує повідомлення від системи E-health. Звідти лікарняний потрапляє до реєстру Пенсійного фонду, де формується електронний листок непрацездатності. Пацієнт також отримує повідомлення на телефон ПФУ.

У Верховній Раді вважають, що впровадження електронних лікарняних дозволить ефективніше боротися з корупцією.

Перехід на режим Paperless

6 серпня президент Зеленський підписав закон “Про особливості надання публічних (електронних публічних) послуг” №1689-IX, який парламент ухвалив 15 липня 2021 року.

Анонсований як перехід на режим paperless, тобто можливість отримання будь-якої держпослуги в електронному вигляді, закон запровадив нові терміни. Це “електронна публічна послуга”, “автоматичний режим надання електронної публічної послуги” тощо.

Режим paperless передбачає, що держпослуги можна отримати через програму або портал “Дія” автоматично, без участі чиновника. Це отримання пенсії або субсидії, запис у чергу до дитячого садка та інше. До 2024 року планується оцифрувати 100% держпослуг.

Після підписання закону президентом прем’єр-міністр Шмигаль заявив, що Україна перейде на режим paperless за три місяці – тобто з початку листопада. Закон набув чинності, але ситуація з електронними держпослугами докорінно не змінилася.

У вересні до документу внесли зміни. Тепер принцип надання публічної (електронної публічної) послуги за замовчуванням не може застосовуватися до держреєстрації, зокрема, актів громадського стану, релігійних організацій та ЗМІ.

Електронні трудові книжки

На початку лютого 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про електронні трудові книжки. Він дозволив Пенсійному фонду автоматично нараховувати пенсії за віком.

Електронна трудова книжка доступна на portal.pfu.gov.ua (для авторизації там потрібен електронний підпис). Щоб актуалізувати електронну трудову книжку, до неї можна додати скан-копії паперової трудової книжки.

Електронні паспорти

Хоча в “Дії” електронні паспорти (внутрішній і закордонний) з’явилися ще в 2020 році, в 2010 році їх прирівняли до паперових аналогів. Відповідний закон набув чинності 23 серпня.

Закон дозволить використовувати ці цифрові документи в залізничних та авіаподорожах по Україні. Також е-паспорт можна буде використовувати у лікарні, банку, готелі, ЦНАПі, магазині або на прохання поліції.

На виборах 31 жовтня цього року у Харкові, Черкаській та Херсонській областях українці не змогли проголосувати із електронними паспортами. На виборчих дільницях для цього не було спеціальних пристроїв. Хоча цифрові паспорти прирівняли до паперових, у ЦВК зазначили, що за законом проведення виборів не віднесено до послуг, для отримання яких може бути використаний електронний паспорт.

Що далі

У 2022 році в “Дії” продовжать з’являтися нові цифрові сервіси та нові документи. Мінцифра працює над впровадженням цифрових документів для іноземців, сертифікатів для бустерної дози вакцини, співпрацює із глобальними технологічними компаніями для подальшої цифровізації держпослуг.