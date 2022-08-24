Виплати від ООН – хто ще може отримати грошову допомогу

Ще 70 тисяч українців зможуть отримають виплати від ООН – Мінсоцполітики та УВКБ ООН активізують співпрацю.
У зв`язку із продовженням війни в Україні та наближенням зимового сезону, в ООН прийняли рішення фінансово підтримати іще 70 тисяч українців – отримувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі “єДопомога”.
Про розширення програми багатоцільової грошової підтримки повідомили в Міністерстві соціальної політики України, передає NNS.
Одержувачами виплат від ООН, як і раніше, залишаються найбільш уразливі категорії населення, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме:
- особи з інвалідністю,
- пенсіонери,
- батьки-одиначки,
- багатодітні сім’ї,
- малозабезпечені сім’ї.
Сума виплат становитиме 2200 гривень на місяць протягом трьох місяців. Прийом заявок продовжується. Проте оформлена вами заявка не гарантує 100% отримання виплат. Кому дати гроші, визначають у Мінсоцполітики.
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