Виплати від ООН – хто ще може отримати грошову допомогу

Ще 70 тисяч українців зможуть отримають виплати від ООН – Мінсоцполітики та УВКБ ООН активізують співпрацю.

У зв`язку із продовженням війни в Україні та наближенням зимового сезону, в ООН прийняли рішення фінансово підтримати іще 70 тисяч українців – отримувачів коштів обиратимуть із зареєстрованих для отримання виплат від міжнародних організацій на платформі “єДопомога”.

Про розширення програми багатоцільової грошової підтримки повідомили в Міністерстві соціальної політики України, передає NNS.

Одержувачами виплат від ООН, як і раніше, залишаються найбільш уразливі категорії населення, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб, а саме:

особи з інвалідністю,

пенсіонери,

батьки-одиначки,

багатодітні сім’ї,

малозабезпечені сім’ї.

Сума виплат становитиме 2200 гривень на місяць протягом трьох місяців. Прийом заявок продовжується. Проте оформлена вами заявка не гарантує 100% отримання виплат. Кому дати гроші, визначають у Мінсоцполітики.

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