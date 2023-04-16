“Вийди звідси, розбійник”: стало відомо, де тепер чоловік, якого виганяв Зеленський

“Вийди звідси, розбійник”: такими словами майже чотири роки тому виганяв президент Володимир Зеленський із засідання колишнього секретаря Бориспільської міської ради Ярослава Годунка.

Як з’ясувалось, нині Ярослав Годунок є бійцем одного з добровольчих формувань територіальної громади, і взяв собі позивний “Розбійник”.

Про це під час стриму на Телебачення Торонто розповів директор департаменту стратегічних ініціатив фонду “Повернись живим” Іван Науменко, передає НСН.

В стримі, присвяченому питанням потреб територіальної оборони, Науменко розповів, що йому зателефонував “черговий незнайомий номер” зі словами: “Я – Розбійник”.

Науменко зазначив, що чоловік з ДФТГ звертався до фонду “Повернись живим” “за умовним мавіком”.

“І ми з ним спілкуємось, і він такий: “Я взагалі той чувак, якого президент в Борисполі виганяв з зали в 2019 році”, розповів Науменко, зазначивши, що тепер Годунок взяв собі позивний “Розбійник”.

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Нагадуємо, в липні 2019 року Зеленський вигнав із засідання в Борисполі тодішнього секретаря міськради Ярослава Годунка. Він прочитав з телефону, що Годунок раніше був засуджений за статтею про розбій у поєднанні з тяжкими тілесними ушкодженнями.

Фраза Зеленського “Вийди звідси, розбійник” одразу стала мемом.

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