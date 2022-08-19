Чоловікам дозволили виїжджати за кордон під час війни – кому і за яких умов

Кабмін дозволив представникам українського бізнесу, які офіційно виплачують зарплату і не мають заборгованості з податків та зборів, виїжджати за кордон.

Відповідне рішення набуде чинності від 1 вересня, передає NNS з посиланням на ТСН.

Про це повідомила Юлія Свириденко – перша віцепрем’єрка – міністерка економіки, в ефірі спільного телемарафону.

За її словами, це – важливий крок, необхідний для бізнесу – щоб працівники мали змогу брати участь у міжнародних заходах, підписувати ділові контракти та повертатись до України для того, щоб розвивати свій бізнес.

“З 1 вересня бізнес, який сплачує офіційно зарплату, який не має заборгованостей по податках та зборах перед бюджетом, у якого середня зарплата – не менше 20 тисяч гривень, 10% штатної чисельності (але не більше 10 людей) матимуть змогу виїжджати за заявкою роботодавця”, заявила Свириденко.

Вона додала, що термін, на який можна буде залишити Україну, становить до 7 днів включно. Щоб виїхати за кордон, потрібно подати заявку на порталі “Дія”.

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