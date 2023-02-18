Виїзд за кордон дозволили ще одній категорії людей. Про кого йдеться?

В Україні виїзд за кордон дозволили ще одній категорії людей. Це стосується як чоловіків, так і жінок.
Кабінет міністрів своєю постановою від 10 лютого 2023 року №119 вніс зміни до до пункту 2-14 «Правил перетинання державного кордону громадянами України».
Як передає НСН, документ опублікований на сайті уряду.
Через держкордон пропускатимуть жінку-держслужбовця, яка є усиновлювачкою, опікункою, піклувальницею, однією з прийомних батьків або однією з батьків-вихователів.
Також виїжджати з України зможе чоловік-держслужбовець, який є одиноким батьком, одиноким усиновлювачем або опікуном, піклувальником, прийомним батьком чи батьком-вихователем. Ідеться про чоловіка, який не перебуває у шлюбі та самостійно виховує та утримує дитину без участі матері.
Один із батьків, який має або виховує дитину/дітей віком до 18 років, зможе перетнути кордон для відвідування таких дітей, які перебувають за межами України, або для їхнього супроводження для виїзду з України. Для цього потрібно мати документи.
Які необхідні такі документи:
- закордонний паспорт,
- свідоцтво про народження дитини,
- документи, що підтверджують перебування дитини за кордоном.
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