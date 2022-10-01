Виїзд чоловіків за кордон під час дії воєнного стану обмежений. Це стосується військовозобов’язаних осіб віком від 18 до 60 років. Проте періодично до списку тих, кому дозволяється виїхати за межі нашої країни, додаються нові категорії.

Зокрема, уряд змінив правила перетину кордону для спортсменів під час дії воєнного стану. Про це повідомляє NNS, з посиланням на сайт КМУ.

Змінами визначено особливості пропуску спортсменів, які включені до складу національних збірних команд з олімпійських, неолімпійських видів спорту та осіб з інвалідністю, тренерів зі складу національних збірних команд.

У документі йдеться про те, що в період військового стану також країну можуть залишати спортсмени, тренери, які входять до складу команд спортивних клубів вищих дивізіонів з ігрових видів спорту.

Крім спортсменів і тренерів, право на виїзд за кордон також отримають члени команд, які здійснюють організаційний та науково-методичний супровід спортсменів.

Також виїхати з України зможуть спортивні судді та арбітри, які приймають участь у спортивних заходах, що проводяться за кордоном.

Як повідомлялось раніше, з 1 вересня чоловіки можуть виїжджати у закордонні відрядження на 7 діб під заставу 200 тис. гривень.

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