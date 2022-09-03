“Ви мені нах*р не в***лися” – представник “ДНР” відповів людям на скарги про відсутніть води

Мешканці однієї з вулиць тимчасово окупованого Донецька у так званій “ДНР” вже пів року живуть без води. Коли вони вирішили поскаржитися на це окупаційній адміністрації, представник грубо сказав, що йому байдуже.

На зустріч з місцевими мешканцями прибув представник фейкової республіки юрій будрін. Однак чути населення він відмовлявся.

Про це повідомив блогер Денис Казанський, передає NNS з посиланням на 24 канал.

Люди скаржилися, що у них вже 6 місяців немає води. Далі – зима, то ж ситуація стане ще гіршою.

Однак жодного вирішення проблеми так званий “чиновник” їм не запропонував. Місцеві мешканці навіть казали, що дадуть власні гроші, аби лиш окупанти вирили для них свердловину. Однак навіть це – забагато роботи для російських ставлеників.

Ба більше, відсутність води “чиновник” називав “дурницею”. Представники “адміністрації” порадили містянам самим найняти компанію, заплатити гроші та вирити свердловину. Щоправда, який тоді сенс у їхній роботі вони не пояснили.

На обурення людей, що у них взагалі нічого не відбувається, будрін почав погрожувати. Мовляв, зараз вони так договоряться, що навіть бочки з водою не привезуть. Після того він щиро заявив, що йому “нах*р не вср*лися” проблеми людей, сів у автомобіль та поїхав геть.

До речі, у самого будріна вода є. Бо для себе свердловину окупант вирив, а проблеми містян його абсолютно не цікавлять.

Денис Казанський зазначив, що ця ситуація ідеально ілюструє “русский мір”. Адже спершу окупанти повністю знищили комунальне господарство у минулому квітучого міста, а тепер на претензії відповідають погрозами.