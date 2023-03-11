У букмекерській конторі Parimatch вважають введені санкції РНБО спланованою кампанією СБУ проти ТОВ “Паріматч”, колективу та їхнього бренду.

Про це LIGA.net повідомили у пресслужбі компанії, передає НСН.

У компанії зазначають, що Parimatch – це український бренд. У березні 2021 компанія отримала ліцензії на провадження букмекерської діяльності та онлайн казино. За два роки було сплачено понад 850 млн грн податків, зборів та ліцензійних платежів до держбюджету України.

“З початку повномасштабної війни бренд Parimatch припинив діяльність на території Росії, заборонив будь-яке використання бренду, технічних рішень компанії та будь-яку присутність на території країни-агресора. Підтвердженням вказаного є офіційний висновок міжнародної юридичної компанії Mayer Brown”, йдеться в повідомленні.

Також у компанії наголосили, що на постійній основі допомагають країні у боротьбі з ворогом та підтримує населення, загальна сума допомоги складає понад 500 млн грн.

Паріматч звинувачує окремих працівників СБУ у тиску на компанію.

“Фактично, здійснюється економічний та психологічний тероризм щодо компанії та її працівників. Українську компанію, яка є платником податків і роботодавцем для більш ніж 2000 українців виштовхують з ринку України, шляхом блокування будь-якої діяльності”, йдеться в повідомленні.

У компанії також наголосили, що за час війни до них жодного разу не поступали запити від СБУ щодо роз’яснень зупинки франшизи в Росії.

“Вважаємо, що це є спланованою кампанією проти ТОВ “Паріматч” і колективу, бренду Parimatch та проти всього українського бізнесу в цілому”, додали там.

Букмекер звертається до Президента України з проханням доручити перевірити викладені факти та здійснити відповідні дії, щодо всіх неправомірних порушень з боку СБУ.

“Ми готові до публічного обговорення, готові відповісти на всі питання медіа і правоохоронних органів, а також готові захищати свою позиції у суді”, резюмували у Паріматч.

11 березня Президент Володимир Зеленський ввів в дію рішення Ради нацбезпеки і оборони про санкції проти російських букмекерських контор та сотень компаній, а також 120 фізичних осіб, серед них опинилася і компанія Паріматч. Компаніям буде заблоковано активи, заборонять торгові операції, у тому числі виведення капіталу з України, анулюють або зупинять ліцензії.

У березні 2022 року Паріматч заявила про відкликання франшизи з Росії. Однак у ЗМІ зʼявлялася інформація, що насправді нібито було лише проведено ребрендинг.

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