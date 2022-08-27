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Всім торговцям потрібно обов’язково встановити POS-термінали – поетапний план

Дата
POS-термінали

До початку 2026 року POS-термінали зобов’язані встановити всі торговці, в тому числі й продавці на ринках.

Кабінет міністрів України встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги).

Про це повідомляє NNS з посиланням на постанову від 29 липня 2022 року № 894.

Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

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Терміни, до настання яких торговці повинні встановити POS-термінали:

  1. з 1 січня 2023 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб;
  2. з 1 січня 2024 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб;
  3. з 1 січня 2025 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб.

Крім того, з 1 січня 2026 року забезпечити безготівкові розрахунки повинні торговці, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку 1 групи, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Додамо, що вимога встановлення POS-терміналів у згадані вище терміни при цьому не поширюється на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях громад, що розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій.

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