До початку 2026 року POS-термінали зобов’язані встановити всі торговці, в тому числі й продавці на ринках.

Кабінет міністрів України встановив строки, до настання яких торговці повинні забезпечити безготівкові розрахунки за продані ними товари (надані послуги).

Про це повідомляє NNS з посиланням на постанову від 29 липня 2022 року № 894.

Згідно з постановою, торговці повинні забезпечити можливість здійснення безготівкових розрахунків (у тому числі з використанням електронних платіжних засобів, платіжних застосунків або платіжних пристроїв) за продані ними товари (надані послуги), включаючи товари (послуги), реалізація (надання) яких здійснюється дистанційно.

Терміни, до настання яких торговці повинні встановити POS-термінали:

з 1 січня 2023 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення понад 25 тис. осіб; з 1 січня 2024 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення від 5 до 25 тис. осіб; з 1 січня 2025 року – торговці, які провадять господарську діяльність у населених пунктах з чисельністю населення менше ніж 5 тис. осіб.

Крім того, з 1 січня 2026 року забезпечити безготівкові розрахунки повинні торговці, фізичні особи-підприємці, платники єдиного податку 1 групи, які здійснюють торгівлю з використанням торгових автоматів, виїзну чи виносну торгівлю, продаж власноруч вирощеної або відгодованої продукції.

Додамо, що вимога встановлення POS-терміналів у згадані вище терміни при цьому не поширюється на торговців, які провадять господарську діяльність на територіях громад, що розташовані у районах проведення воєнних (бойових) дій.