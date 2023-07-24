ВПО втратять виплати, якщо виїдуть за кордон. Як їх перевірятимуть

ВПО втратять виплати, якщо перебуватимуть за кордоном більше 30 діб. Стало відомо, як саме перевірятимуть таких українців.

11 липня Кабінет міністрів України прийняв постанову «Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб», яка вносить зміни до порядку призначення виплат на проживання для внутрішньо переміщених осіб, передає НСН.

Уряд вирішив, що з 1 серпня для всіх ВПО виплату допомоги автоматично продовжать ще на 6 місяців — до кінця січня 2024 року. Втім, соціально вразливі сім’ї можуть розраховувати на допомогу від держави протягом ще пів року. Це стосується всіх переселенців, зокрема тих, хто залишив свої будинки у 2014 році.

Коли ВПО втратять виплати

Частина переміщених осіб може втратити підтримку вже за кілька тижнів. Це ті ВПО, які перебувають за кордоном понад 30 днів поспіль без обґрунтованих причин.

Щодо поважних причин, через які не скасовуватимуть виплати ВПО, які перебувають за кордоном довше 30 днів, то Міністерство соціальної політики наводить такі:

службове відрядження чи стажування,

лікування чи реабілітація,

догляд за хворою дитиною чи інші причини, пов’язані з її оздоровленням,

виїзд за кордон через смерть рідних,

догляд за кордоном важкохворих рідних,

юридичні моменти, які не дозволили повернутись в Україну.

Дуже важливо — всі ці поважні причини потрібно підтвердити документально.

Також виплат позбавлять переселенців, які повернулися до своїх населених пунктів та до своїх будинків і квартир, оскільки їм уже не потрібно орендувати житло.

Крім того, допомогу не виплачуватимуть особам, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі або засуджені за колабораціонізм.

З 1 вересня виплачувати допомогу перестануть переселенцям, які з моменту ухвалення постанови Кабміну, тобто з 11 липня, придбали новий транспортний засіб, з року випуску якого минуло менш як п’ять років, або ж купили земельну ділянку, квартиру, будинок, іноземну валюту чи банківські метали на суму понад 100 тисяч гривень.

Крім того, без допомоги можуть залишитися ВПО, в яких на депозитному банківському рахунку зберігається понад 100 тисяч гривень. Ще одна категорія — переміщені особи, у власності яких є житло на підконтрольних територіях, де не ведуться бойові дії. Йдеться про будинки та квартири з площею понад 13,65 м² на одного члена родини.

Все це стосується і переселенців, які вперше звернуться по допомогу після 1 серпня 2023 року. Вони матимуть змогу отримувати виплати до кінця січня, якщо протягом 3 місяців до подання документів не купували автомобілів, квартир, будинків та валюти більш ніж на 100 тисяч гривень.

Як буде здійснюватися перевірка ВПО

Для цього буде залучена Державна прикордонна служба та Міністерство фінансів. Інформацію черпатимуть із реєстрів. Додаткова фінансова допомога за кордоном не відстежуватиметься.

Тому громадяни, які бажають не втратити допомогу попри тривалу відсутність в Україні, мають пояснити причину та документально її підтвердити.

При цьому громадські активісти уточнюють: мова, серед іншого йде і про перевірки місця проживання ВПО в Україні, причому проводити їх можуть уже зараз. Про це пише Заборона.

Водночас візити безпосередньо за місцем реєстрації переміщених осіб можливі лише у випадку, якщо для цього є конкретні підстави.

«Перевірки можуть проводитися, якщо особа здійснила внутрішнє переміщення в межах однієї громади, наприклад, переселенець живе на Сумщині поблизу кордону, близько до зони практично бойових дій, і перемістився на сусідню вулицю. Держава розуміє, що це може бути обґрунтовано, але інколи фіксуються зловживання, — зауважує експертка з юридичних питань Громадського холдингу «Група впливу» Марія Красненко. — Друга підстава — наявність інформації від Мінфіну щодо верифікації, розбіжність даних. Третя причина для перевірок — наявність інформації від органів державної влади про те, що внутрішньо переміщена особа змінила місце проживання».

Вона наголошує: щоби уникнути перевірок, ВПО повинні інформувати органи соцзахисту про свої переміщення у десятиденний термін. А переселенцю натомість завжди мають повідомляти про те, що до нього планують прийти.

Кабмін зазначає: якщо переміщена особа не погоджується з припиненням виплат, вона може оскаржити це рішення через органи соцзахисту або через суд, надавши документи на підтвердження.

«Як це оскарження відбуватиметься, наскільки швидко і яким чином — все залежить від обставин і, умовно, якщо людина поїхала за кордон у відрядження та їй припинили виплати, вона справді може принести наказ про те, що вона два місяці була за кордоном у зв’язку з відрядженням, і орган відновить виплати», вважає Марія Красненко.

При цьому юристка також впевнена, що багато залежатиме від органів соцзахисту населення, для яких постанова Кабміну також стала новою. Про проблеми вона радить повідомляти на гарячі лінії Мінреінтеграції, Мінсоцполітики та офісу Уповноваженого з питань ВПО.

Нагадуємо, попри нововведення, розмір допомоги на проживання ВПО не змінюється. Для осіб з інвалідністю та дітей виплати становлять 3 тис. грн на місяць, для інших осіб — 2 тис. грн.

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