Внутрішні переселенці скаржаться, що не отримують виплати: що радять в Мінреінтеграції

Переселенці в Україні мають вчасно отримувати виплати від держави. У разі проблем необхідно звертатись на “гарячі” лінії Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Про це заявила віцепрем’єр-міністерка — міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, інформує NNS із посиланням на “Дом”.

Так, Верещук нагадала, що з усіма питаннями щодо виплат внутрішньо переміщеним особам (ВПО) слід телефонувати на “гарячі” лінії Мінреінтеграції.

“На підставі таких дзвінків ми і формуємо свою політику. Ми бачимо, що турбує людей і намагаємося полегшити їхнє життя. Дзвоніть, говоріть про свої проблеми, ви не одні, ми допоможемо!”, закликала вона.

Номера “гарячих” ліній Мінреінтеграції:

15-48 (цілодобова гаряча лінія з кризових питань);

066-813-62-39 (уповноважений з питань ВПО).

Також сьогодні в Кабінеті міністрів під головуванням віцепрем’єр-міністерки відбулась нарада щодо виплат ВПО.

“Ставлення до ВПО — це обличчя держави та влади!”, заявила Верещук.

Вона закликала спрямувати усі сили, щоб проблеми з виплатами були негайно вирішені. Для цього, за словами Верещук, треба усунути недоліки в роботі “Дії” та налагодити фінансування.

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