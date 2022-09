Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС під загрозою зриву – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що російські війська мають всі шанси зірвати візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через обстріли, які тривають від 05:00.

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер, передає NNS.

«Порушуючи свої зобов’язання, армія РФ веде потужний обстріл коридору, через який місія МАГАТЕ має прямувати з Запоріжжя до атомної електростанції. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та уможливити безпечний проїзд фахівцям МАГАТЕ», наголосив речник.

In violation of its commitments, the Russian army is heavily shelling the corridor through which the IAEA’s mission is supposed to travel from Zaporizhzhia to the nuclear power plant. Russia must immediately cease these dangerous provocations and allow the IAEA safe passage.

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022