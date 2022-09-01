Візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС під загрозою зриву – МЗС

Речник МЗС Олег Ніколенко заявив, що російські війська мають всі шанси зірвати візит МАГАТЕ на Запорізьку АЕС через обстріли, які тривають від 05:00.

Про це він написав на своїй сторінці у Твіттер, передає NNS.

«Порушуючи свої зобов’язання, армія РФ веде потужний обстріл коридору, через який місія МАГАТЕ має прямувати з Запоріжжя до атомної електростанції. Росія має негайно припинити ці небезпечні провокації та уможливити безпечний проїзд фахівцям МАГАТЕ», наголосив речник.

In violation of its commitments, the Russian army is heavily shelling the corridor through which the IAEA’s mission is supposed to travel from Zaporizhzhia to the nuclear power plant. Russia must immediately cease these dangerous provocations and allow the IAEA safe passage. — Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) September 1, 2022

Нагадаємо, місія Міжнародного агентства з атомної енергії сьогодні, попри інформацію про інтенсивні обстріли,вирушила з Запоріжжя до атомної електростанції в захопленому російськими військами Енергодарі. Перед цим голова Запорізької ОВА Олександр Старух повідомив, що російські війська ведуть артобстріл заздалегідь погодженого маршруту слідування місії МАГАТЕ.

Також міський голова Енергодара Дмитро Орлов повідомив, що російські окупанти обстрілюють місто з раннього ранку 1 вересня.

«Енергодар. З п’ятої години ранку не припиняються постійні мінометні обстріли міста. Чутно автоматні черги. Відомо про влучання в декілька цивільних об’єктів. Є постраждалі! Скільки саме, з’ясовуємо. Просимо залишатися вдома та обов’язково дотримуватися правила двох стін!», написав Дмитро Орлов о 07:29 1 вересня.

Пізніше він додав, що армія рф задіяла авіацію.

«Самі ж вбивці цивільного населення, які обстрілюють зранку Енергодар з мінометів, автоматів і гатять снарядами, задіяли авіацію (над містом кружляють гелікоптери) вже повідомили про загиблих та поранених внаслідок їхніх обстрілів! Надходить інформація про влучення в житлові будинки по вулиці Центральна, Воїнів-Інтернаціоналістів, Курчатова. В приватні присадибні будинки в кооперативах в передмісті. В приймальний покій СМСЧ, магазин, дитячі садочки!», повідомив Орлов.

Про провокації росіян на ЗАЕС напередодні візиту місії МАГАТЕ повідомляє Енергоатом: