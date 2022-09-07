Військовий облік для жінок – у Міноборони готують важливі зміни

Міноборони готує важливі зміні у законі про військовий облік для жінок.

Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр, передає NNS з посиланням на meta.ua.

Вона розповіла, що постановку жінок на військовий облік скоро зроблять добровільною.

Маляр заявила, що ще жодна українка не пішла на фронт примусово. Незабаром офіційно оголосять про відсутність обмежень для жінок щодо перетину кордону з 1 жовтня. Командування затвердить виключно добровільний порядок постановки жінок на військовий облік.

«І Міноборони, і Генштаб стоять на тому, що це має бути добровільно. Якщо цього не станеться, закон відстрочать на рік. Нема потреби збільшувати кількість жінок, які перебувають на військовому обліку», написала Маляр.

Заступник міністра оборони зазначила, що жінок з дітьми не можна змушувати ставати на військовий облік та позбавляти можливості виїжджати з України. Вона наголосила:

«Якщо в сім’ї батьки військовозобов’язані та мають заборону на виїзд за кордон, або це мама-одиначка, то дитину ніхто не може вивести. Ми посягаємо на право цієї дитини на життя, тому що її ніхто не може захистити».

Названо спеціальності жінок, які потрібні армії – перелік