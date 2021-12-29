Військовий облік для жінок хочуть зробити добровільним – новий законопроєкт

На сайті Верховної ради з’явився законопроєкт про внесення змін до закону про військовий обов’язок та військову службу.

Як пояснив народний депутат від “Слуги народу” Максим Бужанський, документ передбачає добровільну постановку на військовий облік для жінок.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Верховної ради, передає NNS.

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Як пояснив у своєму Telegram-каналі Максим Бужанський, він і ще 58 депутатів від “Слуги народу” та інших фракцій внесли в Раду законопроєкт №6482. Документ пропонує постановку на військовий облік жінок тільки в добровільному порядку.

“За виключенням медиків”, уточнив Бужанський.

Нагадаємо, раніше Міноборони України затвердило перелік професій, представниці яких повинні стати на обов’язковий облік військовозобов’язаних.

Зазначимо, в оборонному відомстві заявили, що планують автоматизувати процедуру постановки на військовий облік.

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