Що обов’язково потрібно знати про військові облігації і чи можуть вони стати вигідною інвестицією?

За останні кілька тижнів чисельність покупців військових облігацій різко зросла. Завдяки цьому держбюджет України вже вдалося поповнити на 60 млрд грн, $144 млн та 176,5 млн євро.

Чим військові облігації відрізняються від звичайних

Облігація — це цінний папір, суть якого в тому, що ми даємо в борг.

Військові облігації — це спосіб дати в борг державі Україна. Від звичайних вони відрізняються тим, що кошти йдуть на потреби ЗСУ. Головна причина, навіщо їх купують: допомогти державі фінансувати армію. Окрім того, зараз це єдиний вид державних облігацій, які можна купити: торги за всіма іншими призупинені.

Як працює механізм купівлі-продажу

Міністерство фінансів проводить аукціони, де продає облігації первинним банкам-дилерам («ПриватБанк», «Ощадбанк», «Монобанк») на мільярди гривень. Потім ці банки продають облігації своїм клієнтам — або напряму, або через брокерів.

Клієнти купують облігації в гривні або іноземній валюті. Дохід від військових облігацій не оподатковується та становить 10–11% річних у гривні та від 2,5% у валюті.

Які є різновиди військових облігацій

Цей вид цінних паперів відрізняється:

Термінами погашення: на 3, 6 місяців, рік. Термін не грає великої ролі: головне, щоб людині протягом обраного періоду не були потрібні вкладені гроші (аналогічно депозиту, який не можна розірвати). Очевидно, що це мають бути не останні гроші.

Валютою: гривні, долари та євро. У мирний час можна було купити цінні папери в іноземній валюті за гривню за відповідним курсом, а зараз — тільки за долари або за євро. Для цього ви мусите мати валютний рахунок. Гроші повернуться в тій же валюті, за яку були куплені.

Хто може купувати військові облігації

Фізичні або юридичні особи. Якщо військові облігації хоче купити ФОП, він спочатку має вивести гроші на свій рахунок фізичної особи.

Ті, хто виїхав за кордон, також можуть купити військові облігації, якщо у них є доступ до української банківської системи.

Як купити військові облігації

Для цього треба:

Зайти в мобільний застосунок вашого банку (наприклад, «ПриватБанк», «Монобанк») або іншої платформи, на якій вам зручно купувати (ICU, Wotan, bond.ua). Умови купівлі цінних паперів на платформах не відрізняються: варто обирати ту, яка зручніша для вас за функціональністю.

Подивитися, які серії цінних паперів пропонуються в цей момент. Зазвичай це 2–4 серії з різними термінами або кількістю облігацій. Наприклад: серія під 11% річних з терміном погашення 1 березня 2023 року.

Обрати серію, переконатися, що на рахунку достатньо грошей, та купити облігації.

Максимального обмеження за сумою немає. Мінімальне залежить від того, де купуєш. У «ПриватБанк це 100 000 грн, в інших застосунках — 1 000 (це номінальна вартість однієї облігації) або 10 000 грн.

Як відбувається погашення?

Міністерство фінансів відправляє гроші, і вони з’являються у вас на рахунку.

27 квітня відбулося погашення першого випуску облігацій: орієнтовно 1000 фізичних та юридичних осіб отримали 3,3 млрд грн. Частину з них знову вклали у цінні папери, щоби підтримати армію.

Чи є ризики у придбанні військових облігацій?

Ці ризики мінімальні, але все ж вони є. Гарантом повернення грошей є держава. А це означає, що ніякі нечисті на руку ділки не можуть втрутитися у процес і привласнити гроші інвесторів. Проте ризик залишається. Адже в Україні триває війна. І наскільки платоспроможною буде сама держава, передбачити важко, а якщо точніше – неможливо.

Тому експерти радять українцям, які хочуть придбати військові облігації, для початку розібратися, як працюють цінні папери, оцінити можливі ризики, а вже потім їх купувати. І в жодному разі – не купувати облігації на останні гроші.

Чи реально заробити на військових облігаціях?

Якщо судити за відсотковими ставками, то вони доволі високі, особливо у національній валюті. Проте, якщо згадати показники інфляції в країні, а також те, що за підсумками 2022 року найоптимістичніший прогноз щодо інфляції становить 20%, то, звичайно, стає зрозумілим, що ні про який дохід із цінних паперів не йдеться.

Але їхнє придбання – непоганий спосіб максимально вберегти свої заощадження від інфляції. Отже, цілком очевидно, що власники військових облігацій втратять менше грошей, ніж ті, хто зберігатиме їх “у панчосі”.

До того ж слід пам’ятати, що гроші від продажу військових облігацій підуть на потреби ЗСУ, а відтак на зміцнення обороноздатності країни. Тому їхню покупку можна розглядати як інвестиції в Україну, а отже, і вигідне вкладення в особисте майбутнє, яке залежить від благополуччя держави.

Джерело: vector

Фото: РБК-Україна