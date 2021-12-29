Російська агресія: киянам радять зібрати “тривожну валізу”, що в ній має бути

Столична влада рекомендує киянам завжди мати при собі набір речей – так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою у разі збройного наступу Росії на Україну.

Про це сказав заступник голови КМДА Андрій Крищенко в інтерв’ю «Главкому», з посиланням на Укрінформ передає NNS.

“У нас вже восьмий рік йде війна і ескалація можлива в будь-який момент. Місцева влада може насамперед надати інформацію. Людина, яка нею озброєна, може робити ті чи інші висновки і, відповідно, не буде піддаватися паніці. Ми ж не панікуємо, коли сідаємо до літака і кожного разу нам показують, де знаходяться аварійні виходи, як користуватися кисневими масками і де знаходиться рятувальний жилет. Це ж не означає, що це все обов’язково знадобиться. Просто ця інформація для того, аби люди в критичній ситуації чітко розуміли свої дії. Це не тільки війни стосується – у нас світ взагалі дуже техногенний. Трапитися ж може все, що завгодно. Коли зимою їдеш в автомобілі в погану погоду, десь можуть бути замети. Тому в авто мають бути лопата, свічка для обігріву…”, сказав Крищенко.

Тож, за його словами, бажано завжди мати набір речей – так звану «тривожну валізу», яку можна швидко взяти із собою. В першу чергу, це – документи, медикаменти на всіх членів сім’ї, зручний одяг по сезону, запас продуктів на добу-дві (консерви, сухпай армійський можна купити зараз в Інтернеті).

Також він зазначив, що бажано людині отримати якісь навички першої медичної допомоги, і для цього не обов’язково проходити курси, достатньо буде подивитися ролики на цю тему в Інтернеті.

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Як повідомлялося, 21 грудня у КМДА заявили, що заздалегідь поінформують киян про проведення перевірки системи оповіщення з увімкненням сирен.

“У столиці опрацьовується план проведення перевірок готовності територіальної системи оповіщення з увімкненням електричних сирен. Дата таких перевірок наразі визначається”, зазначили в КМДА.

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