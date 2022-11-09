Через військове вторгнення РФ в України триває загальна мобілізація та воєнний стан. Мобілізації підлягають військовозобов’язані чоловіки від 18 до 60 років.

Заступниця міністра оборони Ганна Маляр під час ефіру загальнонаціонального телемарафону «Єдині новини» розповіла, чи буде нова мобілізація в Україні, передає NNS.

Вона зазначила, що це буде залежати від ситуації на фронті. Маляр наголосила, що раніше у Генштабі зазначали, що станом на зараз вистачає тих людей, які мобілізовані.

«Але в цьому питанні все буде залежати від подій війни. Таке може бути, що будуть додатково потрібні люди, а може не бути такого. Це все залежить від ситуації на фронті», сказала чиновниця.

Вона зауважила, що можна припускати різні сценарії, і «ми повинні бути готові до всіх варіантів розвитку подій».

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