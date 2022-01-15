Вихід на пенсію у 2022 році: що змінилося, які документи потрібні

В Україні вийти на пенсію можна, досягнувши необхідного пенсійного віку та за наявності достатнього страхового стажу, вимоги до якого оновили у 2022 році.

Про це інформує NNS з посиланням на Пенсійний фонд України.

Вихід на пенсію у 2022 році. Які зміни?

Відповідно до статті 26 Закону України „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування“ пенсійний вік і право на призначення пенсії за віком визначається у залежності від набутого особою відповідного страхового стажу і становить 60, 63 і 65 років.

У 2022 році (з 1 січня по 31 грудня) право вийти на пенсію у 60 років матимуть люди, у яких страховий стаж становить не менше 29-ти років. У минулому році таке право мали люди з 28-річним страховим стажем.

Якщо у людини немає такого стажу, то у 2022-му році на пенсію у 63 роки зможуть вийти люди зі страховим стажем від 19-ти до 29-ти років.

У разі відсутності страхового стажу, який дає право на призначення пенсії за віком після досягнення 63-х років, така пенсія призначається після досягнення людиною 65-річного віку. Звичайно, за наявності зазначеного страхового стажу, а саме: – з 1 січня по 31 грудня 2022 року— від 15-ти до 19-ти років.

Громадяни, які не накопичили 15 років стажу, зможуть вийти на пенсію у 65 років і отримувати соціальну виплату. На сьогоднішній день така виплата становить 1854 гривні.

Як подати документи

Звернутися до Пенсійного фонду для призначення пенсії можна у будь-який час після виникнення права на її отримання. Зробити це можна і заздалегідь, за місяць, щоб одразу отримати виплати, інформує Хвиля.

Крім того, якщо пенсіонер встигне звернутися до Пенсійного фонду не пізніше ніж за три місяці з дня досягнення ним пенсійного віку, то виплати йому призначать з наступного дня після настання віку виходу на пенсію. Тобто він не втратить частину своїх грошей за цей час.

Які документи потрібні?

заява встановленої форми;

паспорт (оригінал та ксерокопія);

документи про місце проживання (реєстрацію) пенсіонера;

свідоцтво про народження дітей (у разі потреби);

свідоцтво про шлюб (у разі потреби оригінал + ксерокс);

заява та номер розрахункового рахунку в уповноваженій установі банку;

трудова книжка (оригінал та ксерокопія) та інші документи про трудовий стаж;

ІПН або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

довідка з військкомату про проходження військової служби, військовий квиток (за потреби);

диплом та інші документи, якими підтверджуються періоди навчання на денному відділенні до 01.01.2004 (оригінал та ксерокопія);

за бажанням пенсіонера та за умови підтвердження первинними документами довідка про заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30.06.2000 року, незалежно від перерв.Зазначимо, що деякі з цих документів можна отримати в електронній формі в рамках проекту е-пенсій або на порталі Дія, де запустили деякі корисні для пенсіонерів послуги.

Чи можна оформити пенсію дистанційно?

Трапляється, коли з деяких причин пенсіонер не може особисто звернутися до управління Пенсійного фонду України за місцем проживання (реєстрації) для оформлення пенсійних виплат. Тоді замість нього це може зробити його офіційний представник. Для цього необхідно оформити спеціальну довіреність, яка має бути засвідчена нотаріусом.

Якщо українець перебуває за кордоном та оформляє там довіреність, то її треба завірити штампом “Apostille” у консульських установах. До документів, виданих іноземною мовою, повинен додаватися їхній переклад, завірений нотаріально.

Законний представник пенсіонера повинен зібрати ті ж документи для оформлення виплат.

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