Україна може повністю відвоювати Донбас і Крим – НАТО

У НАТО найближчими тижнями не очікують змін на українсько-російському фронті, однак вважають, що ЗСУ можуть відвоювати окуповані росіянами Донбас і Крим.

Про це пише CNN з посиланням на військового представника Альянсу, який знайомий із розвідданими, з посиланням на Укрінформ передає NNS.

За словами військового чиновника, нині у НАТО триває обговорення актуального моменту, коли ситуація у протистоянні суттєво змінилася на користь України.

Дебати тривають і щодо спроможності Києва повернути Крим і території Донбасу, захоплені росією та підтримуваними російськими сепаратистами у 2014 році.

«Я гадаю, що вони (ЗСУ – ред.) можуть (відвоювати Крим і Донбас – ред.), це так», сказав військовий. «Не зараз, не скоро, але якщо вони зможуть продовжувати боротьбу, то я думаю, це реально», додав він.

Однак джерело CNN заявило також, що має сумнів у тому, «чи дійсно вони повинні боротися, щоб повернути свою територію», звернувши увагу на потенційну реакцію місцевого населення цих регіонів.

Нагадаємо, що українська влада неодноразово наголошувала, що не піде на територіальні поступки перед росією. Разом із цим окупанти продовжують намагатися встановити повний контроль над Донецькою та Луганською областю, а також втримати контроль над захопленими територіями Харківської, Херсонської та Запорізької області.

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