Відстрочку від мобілізації можна буде отримати через сервіс “Дія”

Державний сервіс «Дія» знову оновлює свій функціонал, щоб у застосунку можна було отримати відстрочку від мобілізації.

Мінцифри займається розробкою механізму надання військовозобов’язаним українським ІТ-фахівцям «броні» через портал «Дія».

Про це повідомив Одександр Борняков, заступник голови відомства з питань розвитку ІТ, з посиланням на Технофан передає NNS.

Він також додає, що уряд думає над тим, аби дозволити IT-спеціалістам виїжджати за кордон на короткий термін, щоб відвідувати конференції, кваліфікаційні форуми, де залучати нових клієнтів.

«Це велика проблема, адже якщо є контракт та замовник, який платить за велику команду IT-фахівців, і це можуть бути сотні тисяч доларів на місяць, а потім із цієї команди забирають кількох ключових людей, робота може зупинитися», додав Борянков.

ІТ-сфера в Україні за останні декілька років вийшла на високий рівень, а світовий ринок високо оцінює наших спеціалістів.

Більшість IT-фахівців чоловічої статі. Загальна кількість зайнятих в IT-галузі українців оцінюється в 280 тисяч людей.

Варто зазначити, що бронювання висококваліфікованих фахівців в Україні вже здійснюється, проте його механізм не можна назвати прозорим. Відстрочку від мобілізації отримали понад 1 тис. військовозобов’язаних. За словами Бонякова, отримання броні через сервіс «Дія» дозволить вирішити проблему непрозорості.

Кого пропонують не призивати до війська під час мобілізації