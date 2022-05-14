Відсотки зросли: скільки коштує кредит в Україні

За останній місяць банки в Україні суттєво підняли відсотки за кредитами. Ставки зросли майже на 6%. При цьому обсяги кредитування скоротилися незначно.

Про це NNS дізнався з повідомлення на сайті today.ua.

Як змінилися відсотки за кредитами, і хто скільки позичив, стало відомо з оперативних даних Нацбанку України.

З початку війни в Україні населенню кредитів у валюті не видають. Їх можуть отримати лише підприємства, та й то не всі. При цьому кредити у гривні доступні всім.

У квітні банки підвищили кредитні ставки для населення на 5,9%: з 20,6% річних, що були у березні, до 26,5%.

При цьому для підприємств відсотки за кредитами також зросли, проте зовсім не так разюче, як для населення. Навіть після підвищення вони майже вдвічі нижчі від ставок для населення.

У березні відсотки за кредитами для підприємств у середньому становили 13,2%. А у квітні цей показник зріс до 13,8%, тобто лише на 0,6%.

Зросли також і ставки валютних кредитів для підприємств: з 3,6% до 4,3% річних.

Загальний обсяг кредитів, виданих у квітні українськими банками, вийшов нижчим за березневий. Проте зниження виявилося невеликим – лише на 0,1%.

Скорочення відбулося за рахунок зменшення кредитування населення – на 2,2%. А ось кредитування підприємств порівняно із березнем зросло на 0,6%.

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