Укроборонпром анонсував завершення розробки нової моделі зброї, яка стане відповіддю на застосування росією іранських безпілотників-камікадзе.

Про це йдеться у повідомленні державного концерну, передає NNS.

«Дальність — 1000 км, вага бойової частини — 75 кг. Завершуємо розробку», ідеться в повідомленні.

Зазначається, що сьогодні Київ вкотре зазнав атаки ударних безпілотників «Герань-2», відомих як «Шахед-136». Більшість ворожих БпЛА були успішно знищені, однак не всі.

Як зауважили в Укроборонпромі, Збройні сили України перемагають на полі бою, а тому атаки повітряними «мопедами» – «ніщо інше, як агонія російської федерації».

«Залякування, терор цивільних мирних людей – їхні ниці методи. росіяни не зламають ні наші плани, ні наш дух», підкреслили в ДК.

Наголошується, що Укроборонпром працює в посиленому режимі від початку повномасштабного вторгнення.

«Ми практично нічого вам не розповідаємо (так треба, повірте), але це «нічого» успішно працює на полі бою, а ще деяке «нічого» раз за разом проходить успішні випробування. Ви скажете, цього недостатньо. Згодні, тому віддаємо перевагу працювати 24/7, аніж заполоняти медіапростір голосними заявами», заявило підприємство.

У понеділок зранку, 17 жовтня, російські війська вдарили дронами-камікадзе по Києву. Наразі відомо про чотирьох загиблих, серед яких є вагітна.

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