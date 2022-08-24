Відповідь буде за все – реакція ОП на вбивство 11-річної дитини російською ракетою на Дніпропетровщині

24 серпня російські війська запустили ракети по Дніпропетровщині, внаслідок ракетного удару загинула 11-річна дитина.
Російські терористи відповідатимуть за кожен злочин, який вони скоїли в Україні.
Так на ракетний удар по Дніпропетровщині та загибель 11-річної дитини відреагував голова Офісу Президента Андрій Єрмак, передає NNS.
Голова ОП наголосив – окупантам не зійде з рук ні цей, ні будь-який інший воєнний злочин, який вони скоїли в Україні.
За словами Єрмака, і теперішні, і майбутні покоління росіян відповідатимуть за усі воєнні злочини, які скоїла їхня держава. Україна зробить все можливе, щоб загарбники отримали належну відповідь.
«Російські терористи вбили 11-річну дитину, обстрілявши Дніпропетровщину. Відповідь буде за все, за кожен злочин, для багатьох поколінь росіян. Зробимо все для цього», написав Єрмак.
Він переконаний, що майбутнє росії – це повна ізоляція та відповідальність для терористів за їхні злочини.
Російська ракета вбила 11-річну дитину на Дніпропетровщині