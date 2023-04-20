Священник УПЦ МП відмовився від мобілізації через “матюки на емблемах ЗСУ”

Суд на Рівненщині відновив розслідування стосовно священника УПЦ МП, який відмовився від мобілізації, бо побачив на емблемах ЗСУ “матюки”.

Про це повідомляє місцеве видання “Рівне медіа” з посиланням на ухвалу Гощанського районного суду, передає НСН.

Згідно з ухвалою, Гощанський районний суд відновив розслідування стосовно священника УПЦ МП, який ухилився від призову до армії. Такими стали результати розгляду судом скарги представника Міністерства оборони України на дії слідчої Рівненського районного управління поліції, яка у січні 2023 року закрила провадження щодо чоловіка, бо вирішила, що у відмові від мобілізації був “відсутній склад кримінального правопорушення”.

В ухвалі зазначено, що своє рішення слідча аргументувала тим, що для священника мали забезпечити можливість проходження альтернативної (невійськової) служби. Сам він, додала представниця поліції, усно заявляв представникам військкомату про те, що готовий виконувати суспільно-корисну роботу, яка не пов`язана з військовою службою. Священник також заявив, що відповідно до “Біблійських норм” не зобов`язаний брати зброю до рук.

У своїй заяві, датованій 25 березня, чоловік також заявив, що відмовився від призову по мобілізації “по причині присутності матюків на емблемах ЗСУ з релігійних і громадянських переконань”.

Натомість суд встановив, що письмових заяв від священника з проханням забезпечити йому проходження альтернативної служби не надходило.

На додачу до всього, як зазначено в ухвалі, Закон “Про альтернативну службу” не передбачає можливості заміни призову за мобілізацією невійськовою службою у особливий період. Окрім того, УПЦ МП, згідно з постановою Кабміну від 1999 року, не входить до переліку релігійних організацій, віровчення яких не допускає використання зброї.

“Таким чином, постанова слідчого про закриття кримінального провадження винесена без повного з`ясування усіх обставин справи, зокрема не було з`ясовано події та обставини вчиненого кримінального правопорушення, не допитано свідків, не відшукано та не долучено до матеріалів кримінального провадження інших доказів звернення священнослужителя із заявою про забезпечення йому можливості проходження альтернативної (невійськової) служби”, зазначено в ухвалі.

Зрештою суд скасував постанову слідчого відділення Рівненського райуправління поліції та зобов’язав всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, надати належну правову оцінку обставинам справи та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень.

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