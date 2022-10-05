Україна узаконили відмову від переговорів з путіним – 30 вересня президент Зеленський підписав указ № 679, який вводить в дію рішення РНБО щодо спроби росії анексувати захоплені території в чотирьох областях України. Першим серед пунктів рішення є неможливість проведення переговорів з чинним главою росії володимиром путіним.

З якою метою президент перевів відмову від діалогу з диктатором у юридичну площину, і що це означає для росії, пише NNS з посиланням на Realist.online.

Переговори переносяться на фронт

З початку повномасштабного вторгнення окупаційних військ рф, українським керівництвом та західними партнерами було зроблено кілька спроб зупинити війну дипломатичним шляхом.

Чотири раунди переговорів між делегаціями, зустріч на рівні глав МЗС, підписання зернової ініціативи та сотні закликів світових лідерів припинити агресію проти України не мали жодного ефекту у стримуванні країни-терориста.

Очевидно, що спочатку володимир путін взагалі не був зацікавлений у завершенні війни до повної ліквідації української державності та встановлення у Києві маріонеткового режиму. Яким чином буде досягнута ця мета – військовою окупацією територій чи примусом до добровільного переходу в статус колонії рф – значення не мало. До початку успішного контрнаступу ЗСУ у Харківській області імітація переговорного процесу використовувалася Кремлем лише для зниження санкційного тиску з боку Заходу.

Крім того, як показує багаторічна практика, російський режим не здатний дотримуватися домовленостей, що передбачають накладення на нього будь-яких обмежень. Підтвердженнь тому безліч – від Будапештського меморандуму, який не гарантував Києву безпеку в обмін на відмову від ядерної зброї, до підписання зернових угод у Стамбулі, результатом яких став ракетний обстріл елеваторів в одеському порту наступного ж дня.

Після агресії проти Грузії, окупації Криму та частини Донбасу путін та його оточення були впевнені, що європейські еліти заради економічних контактів готові заплющити очі на будь-яку підлість.

Тепер можна констатувати, що подібні геополітичні та дипломатичні поблажки для Кремля закінчилися. І жирну крапку тут поставила саме Україна. Напередодні проведення так званих “референдумів” на тимчасово окупованих територіях України та їх фейкового “приєднання” до рф Володимир Зеленський заявив, що після здійснення цих злочинних планів шлях до мирних переговорів для росії буде закритий назавжди. Своє слово президент України дотримав.

“Україна була і залишається лідером із переговорних зусиль. Саме наша держава завжди пропонувала росії домовитися про співіснування на рівних, чесних, гідних і справедливих умовах. Очевидно, що з цим російським президентом це неможливо. Він не знає, що таке гідність і чесність. Тому ми готові до діалогу з росією, але вже з іншим президентом росії”, заявив Володимир Зеленський.

Підписавши указ № 679, глава держави закріпив офіційну відмову від переговорів із Володимиром путіним на законодавчому рівні.

За словами експерта з міжнародних відносин Антона Кучухідзе, таким чином вище військово-політичне керівництво України на чолі з Володимиром Зеленським надіслало чіткий сигнал агресору – з 30 жовтня 2022 року всі “переговори” з ним переносяться на фронт. Війна може бути завершена лише на наших умовах – повним звільненням усіх українських територій від окупантів.

“Цей указ також став відповіддю деяким західним лідерам, які досі закликають Україну до діалогу з путіним. Подальша політика щодо росії вирішуватиметься виключно на полі бою. А там ініціатива за нами”, сказав експерт у коментарі Realist.online.

Глухий кут для путіна

Під час контрнаступу ЗСУ лише у вересні було звільнено 10 608 кв.км української території. Для порівняння – за три літні місяці росія захопила 2 125 кв.км нашої землі.

Таке активне просування української армії відразу в кількох напрямках змусило Кремль вживати екстрених заходів. У спробі компенсувати катастрофічні втрати особового складу ЗС рф путін оголосив часткову мобілізацію, хоча раніше обіцяв громадянам, що участь у так званій “спецоперації” братимуть лише контрактники.

Внаслідок цього рішення за два тижні росію залишили кілька сотень тисяч чоловіків, по всій території країни прокотилася хвиля протестів, а сама армія виявилася не готовою до напливу такої кількості призовників.

Щоб знизити зростаючий рівень невдоволення у суспільстві, пред’явивши хоч якісь досягнення, путін організував черговий фарс із так званими “референдумами” на тимчасово окупованих територіях. Слідуюче за ними фейкове “приєднання” до росії захоплених районів у чотирьох областях України переслідувало ще одну мету – підвищення ставок для чергового шантажу.

Оголосивши ці регіони частиною росії, Кремль розраховував примусити Україну до переговорів на своїх умовах. Рашисти погрожували застосувати ядерну зброю у разі удару по “тепер уже їхній території”, отже, вирішенням питання могло стати лише припинення вогню та запуск переговорного процесу.

У світовій історії ще не було прецедентів, коли агресор, відхопивши частину землі, оголошував “своєю” всю територію регіону чи країни. З військово-політичного погляду нинішні дії путіна – нонсенс, що вказує на цілковиту розгубленість кремлівської верхівки. Особливо в ситуації, коли ЗСУ успішно вибивають окупантів із областей, які диктатор оголосив “російськими”.

Відповіддю України на багатоходівку Кремля стало визнання рішень путіна про приєднання територій такими, що не мають жодної юридичної сили. Відповідний указ було підписано Володимиром Зеленським 4 жовтня.

За словами політичного експерта Антона Кучухідзе, відмова від переговорів та визнання нелегітимності рішень путіна зв’язали руки кремлівському диктатору і прирекли його на поразку.

“У нього не залишилося важелів впливу на Україну. Шантаж не спрацював – частина нібито “приєднаних” територій вже перебувають під контролем України. Інші також будуть звільнені від окупантів незабаром. росія зазнає поразки на полі бою і не має змоги домовитися про припинення війни. Тепер єдиний варіант для путіна – капітулювати”, каже Антон Кучухідзе.

Останній “козир”, що залишився у рукаві Кремля, – шантаж ядерною зброєю. Але й він призведе лише до посилення санкцій проти росії та збільшення військової допомоги Україні з боку Заходу.

Більше того, говорити про прямий зв’язок між підписанням указів та посиленням ядерної загрози не зовсім правильно, вважає політичний експерт Дмитро Левусь.

“росія діє, виходячи з логіки, зрозумілої тільки їй самій. Навіть повномасштабне вторгнення в Україну не супроводжувалося озвучуванням якихось вагомих для цього причин. Тому ризики використання ядерної зброї залежатимуть виключно від самого путіна”, сказав політолог.

У той же час, експерт зазначає, що підписання Володимиром Зеленським вищезгаданих документів може запустити процес політичних змін у рф. Адже, згідно з указом № 679, Україна не відмовляється від переговорів із росією в принципі, йдеться про недоговороспроможність лише володимира путіна.

“Наші західні партнери вже усвідомили, що діалог з російським диктатором не має сенсу, а укладені з ним угоди не дають жодних гарантій. Світ вже готується до життя після росії або, як мінімум, життя росії після путіна. Указ президента України – це, крім іншого, запрошення російських еліт до активніших дій щодо зміни влади для відновлення переговорного процесу”, резюмував Дмитро Левусь.

Дипломатичні помилки 2014 року, коли Україна дозволила нав’язати собі невигідні умови “перемир’я”, все ще впливають на спотворене сприйняття росіянами реальності. путін вважав, що може й далі тиснути на Україну за допомогою шантажу та підвищення ставок. Однак час диктату та ультиматумів минув. Україна перейшла до звільнення всіх своїх конституційних кордонів і не зупиниться, допоки не поверне все те, що належить їй по праву.