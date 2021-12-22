Відключення тепла на новорічні свята – коментар Міненерго

Міністр енергетики Герман Галущенко прокоментував можливість відключення тепла у домівках українців на новорічні свята через брак газу.

Як передає УНІАН, про це міністр сказав журналістам під час першого пуску нового гідроагрегату Ташлицької ГАЕС (Миколаївська область), передає NNS.

“Я про це чув. Я попросив щоб надали цифри. НАК “Нафтогаз” запевняє, що контракти укладені (з теплокомуненерго – УНІАН) і об’єми будуть доведені ті, які потрібно”, сказав він. “На жаль, дуже багато маніпуляцій на цій темі”, додав Галущенко.

Прогноз щодо відключення тепла:

20 грудня 2021 року міжгалузева асоціація з розвитку систем теплопостачання “Укртеплокомуненерго” заявила, що мешканці багатьох українських міст можуть залишитись без тепла на новорічні свята через брак газу у підприємств теплокомуненерго.

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Запаси газу:

Згідно з даними “Укртрансгазу”, закачування в газові сховища припинено з 4 жовтня 2021 року. Компанія мала намір відновити заповнення ПСГ за умови нормалізації погодних умов, але станом на сьогодні закачування не відновлено.

До початку опалювального сезону 2021-2022 років у підземних газових сховищах України було накопичено 19 млрд куб. м.

Раніше в “Нафтогазі” заявляли, що запасів газу в підземних сховищах в таких обсягах вистачить для стабільного проходження країною опалювального сезону, навіть за умови ймовірних додаткових потреб теплових електростанцій, які зіткнулися з проблемою недостатніх запасів вугілля на складах.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 13 листопада склали 17,45 млрд кубометрів, що майже на 37% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 20 листопада склали 16,91 млрд кубометрів, що майже на 37,7% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах (ПСГ) на 4 грудня склали 15,94 млрд кубометрів, що майже на 38,4% менше торішніх показників.

Запаси природного газу в українських підземних сховищах на 18 грудня склали 14,94 млрд кубометрів з максимальної ємності 31 млрд куб.м. За тиждень запаси газу скорочуються на 3,4%, або на 530 млн куб. м. Викачування газу прискорилося у зв’язку зі зниженням добової температури повітря.

19 грудня 2020 року запаси газу в підземних сховищах України становили 24,7 млрд кубометрів.

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