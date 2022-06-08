Волонтери для захисників України розробили “відеотрубу розвідника” – спеціальний пристрій, що дає можливість моніторити дії ворога з закритих позицій.
Про нову розробку повідомила команда благодійного фонду «Повернись живим», з посиланням на Мілітарний передає NNS.
Випробовування пристрою проходить на передовій у підрозділах Сил оборони України.
Причиною створення нового засобу спостереження, за даними Фонду, стало те що на окремих ділянках фронту війна з російськими окупантами поступово переходить до позиційної, а це означає, що відбудеться активізація ворожих снайперів.
Тестовий зразок “відеотруби розвідника” має камеру з широким кутом огляду та екран з великою роздільною здатністю, що має усунути дискомфорт від користування радянськими засобами спостереження та має дати можливість моніторити дії ворога з закритої позиції.
Перші 5 дослідних пристроїв вже випробовуються на фронті.
Команда «Повернись живим» хоче зробити цей засіб спостереження максимально якісним, а тому після «зворотного звʼязку» від військових із переднього краю, має намір покращити його та пустити у серійне виробництво.
Вартість однієї “відеотруби розвідника” — 320 доларів США, або ж близько 11 250 гривень.
Початковою метою волонтерів є виготовлення для військових 100 таких пристроїв, а в перспективі — наситити ними весь фронт.