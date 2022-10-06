ВІДЕО. Українські десантники знищили позицію ворога у важкодоступному місці

Українські десантники за допомогою дронів виявили та знищили позицію російських окупантів у важкодоступному місці.

Як передає NNS, про це йдеться у повідомленні пресслужби командування ДШВ.

Пповідомляється, що на Донеччині миколаєвські десантники 79 окремої десантно-штурмової бригади Десантно-штурмових військ ЗС України за допомогою дронів виявили позицію російських окупантів, яка знаходилася у важкодоступному місці – на схилі терикона.

Зазначається, що після проведення розвідки за справу взялися мінометники підрозділу, які влучно вразили ворога.

Коли ж противник вирішив замінити загиблих солдатів, то вогнем мінометників було знищено його резерв.

Як повідомлялось, військові на Миколаївщині знищили два іранських дрони-камікадзе і ударний беспілотник “Mohajer-6”.

Втрати особового складу російських військ за 5 жовтня збільшилися на 330 до 61 330 убитими, також українські військові минулої доби знищили 14 танків і 15 безпілотників.

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