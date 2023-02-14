Відбувається дев’ята зустріч у форматі “Рамштайн”. Що відомо?

14 лютого у Брюсселі відбувається вже дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), де міжнародні партнери обговорюють надання військової підтримки для Сил оборони, передає НСН з посиланням на Громадське.

Близько 12:00 за Києвом міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив про початок засідання. Перед цим Резніков провів двосторонні зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен.

У своєму вступному слові Ллойд Остін зазначив, що разом партнери України виділили вже майже 50 мільярдів доларів на допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

Так, США, Німеччина та Нідерланди співпрацюють щодо надання Україні систем ППО Patriot. Франція та Італія — щодо систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Консорціум країн, включно з Німеччиною, Польщею, Канадою, Португалією, Іспанією, Норвегією, Данією та Нідерландам, працює разом, щоб передати Україні бойові танки Leopard. Сполучені Штати, Чехія та Нідерланди спільно надають понад 90 танків Т-72 (на додаток до переданих Польщею Т-72). Велика Британія надала бойові танки Challenger і співпрацювала з кількома країнами, щоб отримати більше боєприпасів для захисників України.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk — Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023

Чого очікує Україна від зустрічі «Рамштайн»

Резніков анонсував, що на 9-му «Рамштайні» говоритимуть про посилення «танкової коаліції», забезпечення достатніх запасів боєприпасів, навчання для української армії, стабільність логістики, обслуговування та ремонту — реалізацію «військового Шенгену».

А втім, головним питанням цього «Рамштайну» буде авіація. Україна закликає надати бойові літаки. Деякі партнери, наприклад Польща, не проти, але хочуть колективного рішення. Президент Володимир Зеленський після свого європейського турне заявив, що отримав «дуже важливі домовленості» та «хороші сигнали», проте над постачанням Україні бойової авіації ще доведеться попрацювати з партнерами.

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