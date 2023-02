Відбувається дев’ята зустріч у форматі “Рамштайн”. Що відомо?

14 лютого у Брюсселі відбувається вже дев’яте засідання Контактної групи з питань оборони України (формат «Рамштайн»), де міжнародні партнери обговорюють надання військової підтримки для Сил оборони, передає НСН з посиланням на Громадське.

Близько 12:00 за Києвом міністр оборони України Олексій Резнікова повідомив про початок засідання. Перед цим Резніков провів двосторонні зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном ІІІ та міністеркою оборони Нідерландів Кайсою Оллонґрен.

У своєму вступному слові Ллойд Остін зазначив, що разом партнери України виділили вже майже 50 мільярдів доларів на допомогу Україні з початку повномасштабного вторгнення росії.

Так, США, Німеччина та Нідерланди співпрацюють щодо надання Україні систем ППО Patriot. Франція та Італія — щодо систем протиповітряної оборони SAMP/T.

Консорціум країн, включно з Німеччиною, Польщею, Канадою, Португалією, Іспанією, Норвегією, Данією та Нідерландам, працює разом, щоб передати Україні бойові танки Leopard. Сполучені Штати, Чехія та Нідерланди спільно надають понад 90 танків Т-72 (на додаток до переданих Польщею Т-72). Велика Британія надала бойові танки Challenger і співпрацювала з кількома країнами, щоб отримати більше боєприпасів для захисників України.

It’s always a pleasure to meet with my good friend and 🇺🇦 Ukrainian counterpart, @oleksiireznikov. The 50+ nations participating in the UDCG stand united with you in this fight for Ukraine’s sovereignty and self-defense. pic.twitter.com/VLwsD5V5Qk

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) February 14, 2023