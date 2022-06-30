В Україні змінили правила видачі військових квитків: які нововведення

В Україні змінили порядок видачі військових квитків. Відповідний указ підписав президент України Володимир Зеленський 28 червня.

Про це NNS дізнався з повідомлення Генерального штабу ЗСУ.

Документом внесено зміни до указу президента України від 30 грудня 2016 року № 582/2016 “Про Положення про військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу та Положення про військовий квиток офіцера запасу”. Зміни стосуються порядку видачі військових квитків військовозобов’язаним та резервістам.

Керівниця волонтерського руху «Адвокати ЗСУ», юристка Євгенія Рябека пояснила ZAXID.NET, що саме змінилося.

Резервісти і не тільки

Якщо раніше військовий квиток видавався виключно військовозобов’язаним, то зараз вони будуть видаватися і резервістам, а також усім членам інших військових формувань. Раніше ВРУ законодавчо закріпила можливість у випадку критичної загрози державі миттєво залучити резервістів без мобілізації. На таких резервістів пошириться увесь комплекс соціальних пільг та гарантій, які передбачені для мобілізованих. Також тепер військові квитки будуть видавати при зарахуванні до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти.

Видача військових квитків без військкоматів

Також раніше військові квитки видавалися районними військовими комісаріатами. Тепер в Україні зникло таке поняття як військкомат, натомість з’явились центри комплектування та соціальної підтримки. Саме вони займатимуться видачею військових квитків.

Без по батькові

Раніше у військовому квитку повністю вказувались прізвище, ім’я і по батькові. А тепер по батькові стає необов’язковим.

Виїзд за кордон

У разі виїзду за кордон більш як на три місяці військовослужбовець (у тому числі резервіст) зобов’язаний здати військовий квиток до територіального центру комплектування та соціальної підтримки і одержати про це довідку. Військовослужбовці СБУ та Служби зовнішньої розвідки мають здавати військові квитки до своїх спецпідрозділів і також отримувати довідку.

Для засуджених

Раніше якщо людину брали під варту, то у неї одразу вилучали військовий квиток. Зараз його вилучатимуть уже після винесення вироку, коли людина засуджена до позбавлення або обмеження волі.

Військові квитки видаються

1) районними (об’єднаними районними), міськими (районними у містах, об’єднаними міськими) територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки (далі – територіальні центри комплектування та соціальної підтримки) у таких випадках:

призов або прийняття на військову службу;

зарахування до вищих військових навчальних закладів та військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти;

прийняття на службу у військовому резерві Збройних сил України та інших утворених згідно із законом військових формувань;

припинення альтернативної (невійськової) служби у разі закінчення терміну її проходження;

зняття з військового обліку за станом здоров’я у випадках, визначених Міністерством оборони України (якщо раніше військовий квиток не видавався);

вилучення з військового обліку за станом здоров’я (якщо раніше військовий квиток не видавався);

позбавлення військового звання офіцерського складу;

2) відповідним підрозділом Центрального управління або регіональним органом Служби безпеки України після звільнення військовослужбовця із військової служби у Службі безпеки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у разі позбавлення військового звання офіцерського складу;

3) відповідними підрозділами Служби зовнішньої розвідки України після звільнення військовослужбовця з військової служби у Службі зовнішньої розвідки України у запас цієї Служби або у відставку (якщо раніше військовий квиток не видавався), а також у разі позбавлення військового звання офіцерського складу”;

Окрім того, йдеться, що військовий квиток осіб рядового, сержантського та старшинського складу є документом, що засвідчує особу військовослужбовця (військовозобов’язаного, резервіста) та визначає належність його власника до виконання військового обов’язку.

“Білий квиток”: чи можуть з ним мобілізувати під час воєнного стану