Верховний Суд заборонив оскаржувати повістки в судах

Верховний Суд України заборонив оскаржувати повістки в судах.

Про це йдеться на сторінці у Фейсбуці Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, передає NNS.

Верховний суд визнав, що повістка Територіального центру комплектування та соцпідтримки – це документ, який є лише засобом оповіщення особи про необхідність виконати військовий обов’язок відповідно до Закону «Про військовий обов’язок і військову службу».

До такого висновку дійшов Касаційний адмінсуд у складі Верховного Суду. Тому відтепер громадянам немає сенсу оскаржувати такі повістки, оскільки всі суди повинні враховувати висновки Верховного Суду.

З широкомасштабного російського вторгнення в Україні оголошено загальну мобілізацію. Отже, якщо вам виписали повістку та ви за неї розписалися, обов’язково прийдіть до Територіального центру комплектування та соціальної підтримки, йдеться у повідомленні.

“Якщо людину викликали повісткою, але вона не прийшла, місцеві Територіальні центри комплектування та соціальної підтримки можуть трактувати це як ухилення від мобілізації, що тягне за собою кримінальну відповідальність”, повідомив юрист Ігор Колесник.

Як повідомлялось, за ухилення від військової служби при мобілізації в умовах війни передбачено покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 5 років.

“Повістку слід чекати всім” – воєнком розповів, як проходитиме подальша мобілізація