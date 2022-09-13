Які важливі грошові допомоги можуть оформити українці під час дії воєнного стану.

Про це NNS передає з посиланням на Технофан.

Багатьом українцям внаслідок війни довелось залишити свої домівки і звичний спосіб життя, та переїздити до більш безпечних куточків країни. Держава та міжнародні організації допомагають українцям, які мають офіційний статус ВПО. На сьогоднішній день кількість таких осіб становить більше 8 мільйонів.

ВПО зможуть отримувати щомісячну допомогу у розмірі 2 000 гривень на дорослого та 3 000 гривень на дитину та людей з інвалідністю. Ця допомога передбачає подачу заявки, але отримати її зможуть лише мешканці певних громад.

Крім того, компенсацію за комунальні послуги зможуть отримати українці, які дали притулок у себе вдома переселенцям. Для цього потрібно подати заявку, що ви готові надали житло, до органів місцевого самоврядування або через сайт Притулок.

Отримати виплату за працевлаштування переселенців зможуть українські підприємці. Для цього потрібно подати заявку у державному порталі «Дія».

Внутрішньо переміщені особи зможуть отримати 2 500 гривень від Місії Міжнародного Комітету Червоного Хреста в Україні спільно із Товариством Червоного Хреста України.

Також допомогу можна отримати від організації ЮНІСЕФ Спільно. Її зможуть отримати багатодітним сім’ї, які постраждали від війни. Розмір виплати становить 2 200 гривень на кожного члена сім’ї щомісяця, але не більше, ніж на 5 осіб. Для отримання допомоги необхідно заповнити анкету на сайті ЮНІСЕФ.

У регіонах країни, де приймається найбільша кількість переселенців впроваджена допомога від ООН. Мова йде про Вінницьку, Закарпатську, Дніпропетровську, Львівську, Хмельницьку, Тернопільську, Чернівецьку, Полтавську та Івано-Франківську області. Розмір виплати становить 2220 гривень на місяць на кожного члена сім’ї. Самі виплати будуть тривати протягом трьох місяців.

Переселенці також зможуть отримати виплати від Всесвітньої продовольчої програми ООН. Для отримання коштів вам не доведеться подавати жодні заяви, адже виплати здійснюються на підставі відомостей, що містяться в Єдиній інформаційній базі даних про ВПО. Розмір виплати становить 2 220 гривень на кожного члена сім’ї, але не більше ніж для 3 осіб.

Є також додаткові грошові виплати, наприклад, від МОМ. Вона є додатковою до будь-якої державної допомоги, а її розмір становить 2220 гривень на місяць на людину. Надається протягом 3 місяців.

Переселенці також матимуть змогу отримати допомогу від Норвезької ради у справах біженців. Вона надається всім ВПО, які не зареєструвалися та не отримували фінансову допомогу від ООН та інших організацій. Її розмір становить 2200 гривень на кожного члена сім’ї та виплачується протягом 3 місяців. Зареєструватись на отримання даної допомоги можна виключно через месенджер WhatsApp за допомогою чат-бота.