Пенсійний фонд України звернувся до українців з важливим повідомленням щодо виплати пенсій та субсидій за жовтень.

Як передає NNS, про це повідомляє пресслужба ПФУ.

Так, станом на 4 жовтня на пенсійні виплати спрямовано 3,5 мільярда гривень. У тому числі 2 мільярди гривень на виплату пенсій через АТ “Укрпошт” та 1,5 мільярда гривень через уповноважені банки.

При цьому на виплату житлових субсидій та пільг спрямовано 0,6 мільярда гривень.

Окрім того, у жовтні надано 79 тис. пенсійних послуг особам, які звернулися до органів Пенсійного фонду України, у тому числі 4 жовтня – 38 тисяч.

Станом на 5 жовтня Пенсійний фонд України завершив фінансування виплати субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу за вересень 2022 року. На виплати спрямовано 635,5 млн грн.

Як зауважили в ПФУ, станом на 05.10.2022 профінансовано пенсії жовтня через поточні рахунки, відкриті у банківських установах по 5 жовтня включно, через поштові відділення по 7 жовтня включно.

Українці отримають новий вид допомоги у розмірі 3700 гривень – хто може розраховувати на виплати