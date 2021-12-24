Вагітні та жінки з дітьми також повинні стати на військовий облік

Вагітні та жінки з малолітніми дітьми, згідно з нормами законодавства, повинні стати на військовий облік, однак це не означає, що вони стануть військовослужбовцями.

Як пише Укрінформ, про це на брифінгу в Києві розповів військовий комісар Київського обласного ТЦК та СП полковник Валерій Куценко, передає NNS.

«Є закон України про військовий обов’язок та військову службу, є визначений перелік відстрочок від призову, там їх три категорії характерних – за сімейними обставинами, за навчанням, за станом здоров’я тощо. Тобто якщо жінка має неповнолітніх дітей, то вона буде військовозобов’язана. Зрозумійте правильно, військовослужбовець і військовозобов’язаний – це дуже великий шлях від одного до іншого. Вона буде перебувати на військовому обліку, тому що її спеціальність, за якою вона працює, може принести користь державі, в разі збройної агресії або ескалації якоїсь ситуації. Але її ніхто нікуди призивати не збирається, це зовсім різні речі», заявив Куценко.

Він зауважив, що взяття жінок на облік – це законодавча норма, яку Міноборони реалізує.

«Визначено, що жінки беруться на облік, ми повинні це робити і ми будемо це робити», підсумував Куценко.

Учасники брифінгу відзначили, що не розуміють причин хайпу, який піднявся навколо цієї теми, адже закон було ухвалено всіма депутатськими фракціями, крім ОПЗЖ, ще навесні поточного року.

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Йдеться про вимоги частини одинадцятої статті 1 Закону України “Про військовий обов’язок і військову службу” та підпункту 1 пункту 3 розділу II Прикінцевих та перехідних положень Закону України “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань виконання військового обов’язку та ведення військового обліку”

Відповідно до закону, було надано 6 місяців всім міністерствам та відомствам на опрацювати своїх керівних документів. Тож, Міноборони видало наказ в жовтні, пояснив військовий комісар.

Як повідомлялось, Міністерство оборони затвердило перелік професій, представниці яких повинні будуть стати на обов’язковий облік військовозобов’язаних. Відповідний наказ Міноборони ухвалено 11 жовтня 2021 року.

Документом затверджується перелік спеціальностей та/або професій, споріднених з відповідними військово-обліковими спеціальностями, після одержання яких жінки беруться на військовий облік військовозобов’язаних. Так, до переліку ввійшла велика кількість популярних професій, зокрема, медики, фармацевти, юристи, програмісти, соціальні працівники, менеджери, бухгалтери, журналісти, музиканти, працівники ресторанів та готелів, рекламники тощо. Приведення нормативно-правових актів у відповідність із наказом головнокомандувач Збройних Сил України має забезпечити у шестимісячний термін з дня набрання документом чинності.

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фото: ukrinform.com