В Укрпошті прокоментували затримки при обміні лампочок

В Укрпошті прокоментували затримки видачі LED-лампочок при обміні. Компанія працює виключно на видачу даних ламп за наявності, зазначили у пресслужбі.

Таким чином у компанії відповіли на скаргу в Facebook, передає НСН.

“Коли приходиш забирати замовлені через Дію лампочки, їх нема на відділенні. Бо організація обліку і видачі лампочок жахлива”, йдеться у коментарі під дописом Укрпошти.

В Укрпошті зазначили, що терміни видачі залежать в першу чергу від постачання. Оформивши відповідну заявку в ДІЇ – обмін відбудеться гарантовано. Отже, якщо на відділенні вже не було ламп при зверненні, то вони будуть довезені саме під заявки в ДІЇ.

“Якщо 5 днів від моменту отримання коду підтвердження пройшло, рекомендуємо оформлювати нову заяву. Приносимо вибачення та сподіваємося на розуміння”, написали в компанії.

Укрпошта додала, що проєкт реалізується Міністерством економіки, Міністерством цифрової трансформації за підтримки Європейського Союзу.

Як обміняти лампочки на Укрпошті

Щоб отримати лампочки через Дію, потрібно пройти реєстрацію у додатку, вибрати послугу “Обмін лампочок”, вказати номер телефону та відділення Укрпошти, що знаходиться неподалік вас.

Якщо ж ви не можете скористатися додатком або вашого населеного пункту немає у списку, можна одразу звертатися до найближчого відділення Укрпошти. З собою потрібно принести паспорт, ІПН та старі лампи, які ви хочете обміняти.

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